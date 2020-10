Población indígena ha sido abandonada durante la pandemia: activista

De acuerdo a Cruz Reyes Reyes, aunado a la desatención medica, existirían muertes por Covid-19 en comunidades indígenas que no han sido documentadas por las autoridades sanitarias

Belem Angulo

04/10/2020 | 10:28 AM

CULIACÁN._ Los entes públicos encargados de brindar atención medica han ignorado las necesidades de los pueblos indígenas de Sinaloa durante la pandemia, sin estas atenciones el rezago de salud se vuelve cada vez más grande, señaló la activista indígena Cruz Reyes Reyes.

“La Secretaría de Salud no ha atendido con programas específicos a los pueblos indígenas durante la pandemia”, acusó.

“Los pueblos indígenas no están enfrentando (la pandemia) con las condiciones que se requiere: no hay centros de salud, tienen que bajar desde sus comunidades, y eso está generando muertes que no están documentadas”.

En diciembre de 2019 el Congreso del Estado aprobó una bolsa de 11 millones de pesos para atención a población indígena vulnerable, lo cual representó el .02 por ciento del total del presupuesto repartido.

Estos recursos fueron ejercidos para la compra y reparto de despensas en los pueblos originarios, comentó Reyes Reyes.

“No hay programas, los recursos de los 11 millones de pesos que fueron destinados para la cuestión indígena solamente se vieron en unas simples despensas”.

“Esas simples despensas no garantiza que dejemos atrás el rezago de salud”, dijo.

Además, las despensas no estarían llegando de manera general a todo el Estado ya que su reparto se centró en el norte de Sinaloa, en comunidades donde tampoco alcanzaron todos.

“Ese recurso es insuficiente, el recurso se está destinando solamente para la parte norte, pero los compañeros de allá mencionan que no son atendidos. El presupuesto es necesario, las poblaciones indígenas del norte, del centro y del sur tienen necesidades”.

“Ya no podemos quedarnos callados”, puntualizó.