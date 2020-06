Pobladores de Chiapas frenan fumigaciones contra dengue y atacan hospitales por miedo a contagio de Covid

Autoridades locales acusan que hay una campaña para desinformar sobre las acciones que están tomando para frenar enfermedades infecciosas, y que los mensajes falsos y alarmistas están generando hechos violentos y boicoteando campañas sanitarias

Animal Político

18/06/2020 | 09:50 AM

De voz en voz, por WhatsApp o redes sociales como Facebook, corren rumores alarmantes entre la población de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Las Rosas, Las Margaritas o los de la región de Mezcalapa, en Chiapas.

La gente está recibiendo mensajes asegurando que el gobierno, en las fumigaciones que se hacen año con año en la zona al empezar la temporada de lluvias, en lugar de esparcir químicos contra los mosquitos causantes de dengue o zika está dispersando el virus que causa el Covid-19.

Otros mensajes señalan que el nuevo coronavirus no existe o que fue el gobierno el que lo “inventó”. Hay, además, otro gran rumor, en los hospitales el personal de salud no está ayudando a las personas a sanar, las está matando.

Los mensajes que se están propagando se resumen en: “No dejes que te fumiguen para que no te contagies y si te contagiaste, aunque no te hayan fumigado, no vayas al hospital porque ahí te matan”, cuenta a Animal Político un poblador de la región de Mezcalapa, a quien llamaremos Néstor.

Leticia Jarquín Estrada, subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Chiapas, dice que son 10 municipios, de los distritos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Pichicalco, Tonalá y Palenque, en los que se ha detectado la propagación de estos mensajes.

Frente a esta información, los pobladores de algunos municipios han reaccionado con furia y pánico y han destrozado hospitales comunitarios, incendiado vehículos de emergencia, alcaldías y casas de presidentes municipales.

La semana pasada hubo un hecho así en el municipio de Las Rosas. De acuerdo a lo que informaron a este portal un trabajador del ayuntamiento, un poblador y el presidente municipal, alrededor de las 2 la madrugada del jueves 11 de junio, entre 200 y 300 personas se congregaron alrededor del Hospital Comunitario.

“De todos los que llegaron, solo unas 20 personas perpetraron el ataque al hospital, quemaron una de las dos ambulancias, la presidencia municipal y mi casa”, dice Rodolfo Robles, el alcalde del lugar.

Hasta ahora, el hospital de esta localidad permanece cerrado. “Daño estructural no tuvo, pero rompieron ventanas, puertas, destruyeron equipo de diagnóstico o se lo llevaron, quemaron documentos. Afortunadamente logramos evacuar a los pacientes, dos, que no estaban graves y los logramos sacar, lo mismo que al personal, cuatro enfermeras y dos médicos”, relata Robles.

Hace casi tres semanas, también en la madrugada de un jueves, pero del 28 de mayo hubo un hecho similar. De acuerdo al reporte de medios locales, en el municipio Venustiano Carranza, vecino de Las Rosas, cientos de personas salieron a las calles para protestar contra las autoridades municipales y estatales a las que acusaron de usar drones para esparcir químicos y matar a la población.

Estas personas saquearon una tienda Elektra, quemaron la casa del presidente municipal, Amando Trujillo, la casa de sus suegros y la de la madre del Gobernador Rutilio Escandón.

En este municipio, la población estaba también molesta porque las autoridades recomendaron no realizar festividades tradicionales como las de Semana Santa y otras posteriores, debido a la Jornada Nacional de Sana Distancia.

En redes sociales y cadenas de mensajes se llamó a la población a no creer en el Covid-19, incluso se le catalogó como un invento del gobierno.

En otro municipio, en Las Margaritas, un grupo de personas ingresó al Hospital Rural del IMSS-Bienestar en Guadalupe Tepeyac, sacaron al director, Miguel Ángel Palacios Castro y lo llevaron hasta la plaza del pueblo, donde lo sentaron en las gradas de la cancha de basquetbol, lo insultaron y lo golpearon. Acusaban al personal sanitario de causar la muerte de un poblador, quien presuntamente falleció por Covid.

Alrededor de las 5 de la tarde, las personas liberaron al médico. Pero el personal del hospital decidió no regresar a este por miedo a nuevas agresiones.

¿Por qué pasa esto en Chiapas?

Todo esto que está sucediendo en Chiapas tiene un trasfondo de desigualdad, dice el director de una secundaria en San Cristóbal de Las Casas, que prefiere omitir su nombre.

La gente, explica, no ha tenido una educación suficiente ni de calidad, es difícil que entiendan lo que sucede frente a un virus como este.

“A eso agrégale que las autoridades no han sabido llevar los mensajes sobre el coronavirus de forma adecuada para que los pobladores los comprendan. Es esa falta de información y de una buena comunicación lo que ha sido tierra fértil para los rumores”.

Los pobladores tienen miedo, están desconcertados, resume el profesor.

“No se entiende bien qué está pasando. No lo han logrado explicar a las personas. En las instituciones de salud dicen se murió y ya se murió, hay dictámenes fríos. Dicen no pueden velar a los fallecidos y no entienden que eso es traumático para los familiares”.

El poblador de la región de Mezcalapa dice algo parecido. “Los rumores que han prendido más acá en los municipios son los que van de boca, en boca. Sí hay en redes sociales, pero mucho es boca en boca, y en las localidades no hay forma de tener acceso a otra información, hay lugares donde no tenemos ni acceso a llamadas telefónicas, puro Whatapps”.

Jarquín Estrada defiende que no ha faltado información. “Se han hecho muchas campañas de información desde enero y ésta se ha hecho llegar a la población por diferentes vías y en sus lenguas. El secretario de Salud sale todos los días, a la 1 de la tarde, a informar sobre lo que sucede en torno al Covid-19. Información se ha dado”, asegura.

Sobre el origen de los rumores y su intención, hay quien señala que tienen un trasfondo político.

“Hay grupos antagónicos, siempre los ha habido, Chiapas es un estado muy dividido y el próximo año se renuevan las alcaldías, así que estos rumores pueden venir de esos grupos”, dice un empleado del ayuntamiento de Las Rosas.

La subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Chiapas dice que en redes sociales los mensajes se han empezado a propagar desde cuenta falsas, así que “no tenemos la certeza de quiénes son, quizá más adelante se pueda saber haciendo las investigaciones procedentes, pero son mensajes muy mal intencionados que están arriesgando la vida de la gente”.

Las agresiones que aparentemente han instigado esos rumores ya han dejado municipios sin hospitales y las autoridades han tenido que frenar las fumigaciones para erradicar al mosquito que causa el dengue y otras enfermedades, en momentos en los que se vive una emergencia sanitaria mundial, causada por el Covid-19 y en los que esta enfermedad puede justo combinarse con otras.

En Las Rosas, por ejemplo, hay ya dos casos confirmados de Covid-19, aunque no tienen síntomas graves y por el momento no requieren hospitalización, en caso de que así sea se les tendrá que trasladar a San Cristóbal de Las Casas.

En Venustiano Carranza la situación es más alarmante, este municipio tiene 58 casos confirmados de coronavirus, cuatro casos sospechosos y siete defunciones. En Las Margaritas hay siete confirmados y una defunción y un caso sospechoso.

Lo que se está tratando de hacer frente al boicot a las fumigaciones y los ataques a los hospitales es convencer a la población de que nadie quiere dañarlos.

La subsecretaria de Epidemiología señala que están en pláticas con los alcaldes para coordinar la respuesta. También se está trabajando con actores sociales de las comunidades para que ayuden a convencer a la gente de que esos mensajes alarmistas son falsos.

“A esas mismas personas les pedimos que nos ayuden con campañas de limpieza para que no haya depósitos de agua y se reproduzca el mosquito que causa el dengue. Le hemos dicho a la gente incluso que pueden tomar muestras de lo que se aplica en las fumigaciones y mandarlas analizar donde quieran para que vean que es insecticida, y en eso estamos”.

Además, la funcionaria explica que se ha iniciado una campaña con brigadas que irán a las casas para hacer rastreo de casos Covid, sobre todo en las zonas del estado donde estos van al alza, y en esta se aprovechará también para informar a la población sobre dengue y las fumigaciones.

Por ahora, dice la subsecretaria, hay 111 casos de dengue en el estado, la mayor parte están en Tuxtla y Tapachula. En los municipios donde se están presentando las campañas de desinformación y las agresiones de la población solo hay casos en Chiapa de Corzo, donde se han registrado cuatro.