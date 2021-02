Pobladores y pescadores bloquean acceso a la API de Topolobampo, acusan abusos

Carlos Bojórquez

AHOME._ Pobladores y pescadores bloquearon este jueves el acceso a la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, acusando abusos.

Irma Catalina Ramírez, propietaria de un barco pesquero y pobladora del puerto, señaló que la mañana de este jueves descubrieron que personal de la API empezó a romper el piso de una calle aledaña para construir una puerta que bloqueara el acceso al muelle pesquero.

"Lo que sabemos es que quieren tener puerta con la finalidad de cobrarnos por entrar al muelle. El muelle no tienen porqué cerrarlo, porque se construyó con dinero de los pescadores, pidieron una ayuda por cada barco, se donó una tonelada y media de camarón por cada barco", expuso.

"La API ya invadió lo que es de Las Gallinas para acá, y la Técnica Pesquera, antes todo estaba libre. Hace 14 años pusieron esta caseta, y luego cercaron aquí al lado izquierdo, y no nos dan el acceso", agregó.

Cabe mencionar, que el muelle pesquero, que ahorita tiene unos 70 barcos atracados, se construyó hace alrededor de 40 años, y según los quejosos, lo que la API pretende es sacar la flota camaronera para meter ahí el barco que transporta gas.

Juan de Dios Vázquez, quien desde hace más de 50 años vive a un costado de la Escuela Técnica Pesquera número 9, al interior del área cercada por la API, señaló que cuando ésta llegó incluso le querían cobrar una renta por tener su casa ahí.

"Hace 14 años pusieron esta caseta de acceso, y fueron restringiendo poco a poco. A mi hijo en una ocasión lo agarraron, lo esposaron y lo echaron arriba de la patrulla, porque les atravesó el carro porque no lo dejaban entrar, hasta que salió mi hermano y le dijo al comandante de la Policía que si algo le pasaba a mi hijo ellos serían responsables", contó.

Denunció además que se han dado casos de gente enferma o herida que intenta entrar al Hospital Naval y no la dejan entrar.

Hasta las 19:00 horas los quejosos no habían sido atendidos por algún directivo de la API, y no se había acercado alguna autoridad municipal o del Estado. Dijeron que se le avisó a la síndica Deborah Preciado, pero no se presentó. El sitio fue resguardado por elementos de la Marina.

Como el acceso a las instalaciones de la API fue bloqueado con vehículos, se produjo una larga fila de transportistas que buscaban ingresar para descargar su carga.