Poca sensibilidad, a la defensiva y contradictorio; primeras seÃ±ales de Estrada como Alcalde, dice David Moreno

Poca sensibilidad, a la defensiva y contradictorio; primeras señales de Estrada como Alcalde, dice David Moreno

El presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa señaló que Estrada Ferreiro hace declaraciones rasantes

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Desde que Jesús Estrada Ferreiro fue elegido, hasta hoy que lleva tres días de Presidente Municipal de Culiacán, se ha mostrado a la defensiva, contradictorio y con poca sensibilidad, opinó David Moreno Lizárraga.

El presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa señaló que las primeras señales que ha dado el Alcalde morenista son de alguien que se contradice, como lo fue en el tema del predial, además que muchas de esas declaraciones son rasantes, y a la defensiva.

--Las primeras señales de Estrada Ferreiro como Alcalde ¿Cómo las ha visto?

“Contradictorias, al menos...porque en aras de plantear cambios y corregir situaciones, hace a veces declaraciones rasantes, que no distinguen una cosa de la otra, y que provocan innecesariamente reacción de alarma, de incertidumbre o negativa en algunas declaraciones”.

--¿Por ejemplo?

Algunas declaraciones que hizo en nuestra reunión por ejemplo con respecto al manejo del predial, nosotros en general estamos de acuerdo y conscientes de que tenemos que alentar a todos los ciudadanos a que cubramos puntualmente nuestros impuestos. Le ha ocurrido también a la hora de plantear situaciones como lo del agua y el cobro.

“Lo que pasa es que necesita pulir mejor la manera en que expresa y explica sus respuestas, porque la forma en la que a veces las plantea concitan más a una reacción negativa que a comprensión y respaldo”.

Moreno Lizárraga subrayó que Estrada Ferreiro debe asumirse como presidente Municipal, y conforme a su investidura, tener una actitud más sensible y transitarse menos a la defensiva.

“No me pondría yo a decir que le hacen falta o no asesores... lo que necesita él es desarrollar una actitud mucho más sensible. Históricamente él ha sido una persona sensible a la problemática de los sectores desfavorecidos de la sociedad”, explicó.

“Lo que necesita es percatarse de que en su nueva responsabilidad como presidente necesita plantear sus iniciativas, sus propuestas a la sociedad no a partir de una actitud hacia la defensiva, de que va a recibir una respuesta negativa”, añadió.