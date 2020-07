Pocos han respondido recomendación general por desapariciones; de la Fiscalía ni la intención hay: CEDH de Sinaloa

El visitador general de la CEDH, Miguel Ángel Calderón Espinoza, asegura que han mostrado intención de dar respuesta solo el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de Culiacán, Ahome, Mazatlán y Concordia

José Abraham Sanz

Después de dos semanas de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo pública una recomendación general por las desapariciones de personas en Sinaloa, solo el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de Culiacán, Ahome y Concordia han respondido con acciones para mejorar su participación en el tema.

Pero otras autoridades, como la Fiscalía General del Estado, que legalmente es la encargada de investigar la mayoría de los casos, no ha mostrado ni siquiera la intención de dar una respuesta, según confirmó el visitador general de la CEDH, Miguel Ángel Calderón Espinoza.

“Algunas autoridades sí hay respondido, han respondido cuatro autoridades, ahorita me notificaron de otra autoridad”, dijo Calderón Espinoza en una entrevista realizada el miércoles.

“Las que yo tengo de manera cierta, tenemos al Congreso del Estado, tenemos al Ayuntamiento de Concordia, al Ayuntamiento de Ahome y de Culiacán”.

Esta histórica primera recomendación general sobre la desaparición de personas en Sinaloa, fue emitida por la CEDH el 20 de enero de este año, socializada en febrero y difundida el 16 de junio, y fue dirigida para todas las autoridades del estado, ayuntamientos y organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Según el organismo defensor, en 338 expedientes recibidos desde 2018 y hasta 2019, halló actos u omisiones de parte de las autoridades.

Según el análisis de la CEDH, las autoridades no siguen protocolos de búsqueda, no solicitan pruebas de ADN o no lo hacen de manera inmediata, existe una necesidad de homologar prácticas necesarias en las investigaciones de personas desaparecidas y requiere apoyarse de expertos en la búsqueda de personas desaparecidas.

- ¿La Fiscalía (General del Estado) no ha respondido?

No.

Las autoridades, según lo que dispone la ley, no están obligadas (a responder), sin embargo creo que para... moralmente hablando, sería bien visto que las autoridades hicieran alguna referencia a la recomendación. Estamos en la espera.

Calderón Espinoza también confirmó luego que el Ayuntamiento de Mazatlán también había mostrado la intención de dar respuesta a esta recomendación general, que fue dirigida a los tres poderes en Sinaloa, los 18 gobiernos municipales y la Fiscalía.