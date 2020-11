Podemos ver en el 2021 unas elecciones realmente competidas: José Woldenberg

El académico y politólogo así como Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y director de la Revista Nexos estuvieron presentes en el foro 'Diálogos Riesgos y Oportunidades Elecciones 2021' donde analizaron cómo ven los comicios del año que viene

Antonio Olazábal

El 2021, año de elección en buena parte de los estados del país, podríamos ver una contienda competida, opinó José Woldenberg Karakowsky, en el foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana titulado: 'Diálogos Riesgos y Oportunidades Elecciones 2021'.

El politólogo y académico señaló que si bien la oposición quedó bastante mermada luego de las elecciones del 2018, donde Morena arrasó en los comicios, ahora hay varios sectores en descontento, además que los partidos políticos opositores tienen la estructura suficiente para hacer competida la próxima contienda electoral.

"El estado de la oposición yo creo que después de las elecciones del 2018 la oposición quedó bastante debilitada, sin embargo están ahí, son partidos, tienen su red de relaciones, tienen su conexión con franjas nada despreciables de su población, van a presentar candidatos, van a presentar sus diagnósticos, sus propuestas, es decir, van a estar presentes", señaló.

"Se trata de partidos, algunos de ellos implantados, con una larga tradición, y con contactos con los votantes nada despreciables, es decir, yo creo que sí podemos ir a unas elecciones auténticamente competidas", añadió.

Por su parte Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y director de la Revista Nexos, sostuvo que hay movimientos que denotan un cierto desacuerdo a cómo está llevando el país el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero recalcó que es de vital importancia que la oposición se una, que no esté cada individuo por su lado.

"Yo creo que fenómenos como Sí por México indican un poco el ánimo que hay en una zona muy importante de la sociedad civil, de participar políticamente sin tener compromisos muy clavados, partidarios, digamos al viejo estilo, pero está representando una cierta manera de inconformidad de la sociedad civil entre los opositores, entre los grupos organizados es muy importante que los grupos estén organizados", mencionó.

"Que no sean simples ciudadanos sueltos, lo decía muy bien Pepe, un político suelto o fuera de las redes institucionales de la vida política la verdad no va ir muy lejos, pero los ciudadanos sueltos, si de alguna manera no están agrupados, no van a ir ningún lado a la hora de plasmarse en las urnas o de movilizar hacia lo que están buscando", agregó.