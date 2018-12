Poder Judicial debe sanearse y ser mÃ¡s transparente: Abogado

Poder Judicial debe sanearse y ser más transparente: Abogado

José Antonio Serna Valdés dijo que el Poder Judicial debe ser ser más transparente porque ha sido señalado de algunas prácticas de nepotismo

Belizario Reyes

El Poder Judicial de la Federación debe sanearse y ser más transparente porque ha sido señalado de algunas prácticas de nepotismo, manifestó el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, José Antonio Serna Valdés.

“Se ha visto también y ha sido del conocimiento público algunas prácticas de nepotismo que se han presentado adentro del Poder Judicial de la Federación que ha sido muy tachado y muy repudiado socialmente, y pues tiene que mejorarse, yo pienso que el Poder Judicial también tiene que sanearse, tiene que ser más transparente, tiene que abrirse más al público de que las estadísticas se conozcan”, añadió Serna Valdés en entrevista ante la controversia generada por la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que plantea el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y lesgisladores del Movimiento de Regeneración nacional..

“Todavía no se trabaja de acuerdo con los plazos que tiene la ley, una sentencia dura demasiado para dictarse, nunca se dicta en los términos y en los tiempos que la ley marca, y sí ganan un sueldo generoso en el Poder Judicial de la Federación, que digo sí es digno pero habrá que ver la repercusión que puede llevar a cabo (una disminución de sueldos) porque ésto también puede poner en un estado vulnerable, sobre todo que en sus manos se deciden grandes controversias, grandes intereses y ojalá no se le quite ese blindaje contra la corrupción, porque hay que decirlo, si no se gana bien también está tentado a realizar prácticas de corrupción”.

Ante la controversia que ha generado dicha ley de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, ante lo cual los integrantes del Poder Judicial de la Federación se han manifestado en contra de que les bajen el salario, el dirigente de abogados recordó que eso también se pretende hacer en Sinaloa y ya se había escuchado en un periodo anteriormente que se estaba tratando de realizar ésto.

“Sin embargo, hoy que en el Congreso del Estado y allá a nivel nacional, que tiene la mayoría de la Cámara el Partido en el poder en turno del Ejecutivo (Movimiento de Regeneración Nacional), pues es la voluntad del Legislativo también, y el Ejecutivo, hay una indignación por parte del pueblo, lo que pregonan ellos: ¿cómo va a ser posible que tengamos pueblo pobre y Gobierno rico?, es el sentir ahorita de esta administración que entró, está representando esta situación, sin embargo, no hay que dejar pasar por desapercibido la autonomía de los poderes”, recalcó el entrevistado.

“Nosotros actualmente estamos pugnando como abogados que le generen mayor presupuesto al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a las fiscalías porque estamos conscientes de las cargas de trabajo que representa sus situaciones y la necesidad de crear un Juzgado más aquí en Mazatlán”.

En todo México en el aparato burocrático de la justicia la queja de todos los abogados y de los justiciables y de la persona de a pie, de la persona común señala que tiene una justicia lenta que no está adecuada a las exigencias constitucionales de que sea pronta y expedita, y ésto se debe en gran parte a que debe de ser mejor administrada, debe de tener las condiciones y el personal suficiente y en ese sentido el presupuesto siempre tiene que estar vigente en ese detalle, continuó.

Serna Valdés recalcó que el tema de esta ley no es fácil, pero tiene que ser discutido con la responsabilidad que requiere en el Senado de la República, por los senadores y diputados a nivel federal porque sí transforma completamente las cosas.

“Conocemos y sabemos de una serie de funcionarios que están en esa cancha dorada, en el rango dorado que perciben unos sueldos muy grandes como los ministros, así como ellos hay muchos directores de muchas dependencias que están en ese linaje dorado de funcionarios que perciben mucho dinero que un mexicano en mucho tiempo de su vida no logra junto, y en ese escenario pues también es cierto que hay sueldos que están muy por arriba en esa élite de funcionarios, en esa élite dorada que ya se le ha estado llamando por algunos periodistas y politólogos”, recalcó el entrevistado.

“Y pues sí habrá que ver, hay que ver un contrapeso, hay que ver también en qué puestos no deben de tocarse esos salarios, deben de respetarse, pero aquellos que están exorbitados yo creo que sí tiene que haber ese movimiento”.

Serna Valdés dijo que se tiene la retroactividad de la ley, con el caso de los maestros cuando se dieron las reformas se resolvió que se dejaba a un lado la retroactividad por el derecho preponderante que es la educación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento dijo que no aplicaba la irretroactividad en cuanto a la Reforma Educativa en contra del maestro, sino que ponderaban que lo que tenía que estar vigente para ayudarle en pro de los derechos de los menores mexicanos.

“Entonces ese fue un antecedente interesante y ahora a ver cómo resuelve la Corte que le va a tocar un asunto en donde ahora sí les pegan a ellos, ahora sí les dan a ellos, les llega a los derechos laborales que ellos han tenido y pues ver cómo los resuelve es algo interesante porque salario es un derecho labora, la irretroactividad de la ley habrá que ver si la aplican en contra de ese derecho laboral frente a esa ponderación que argumenta el Ejecutivo y el Legislativo al decir que no es justo que un pueblo esté pobre frente a un funcionario rico”, reiteró el dirigente de abogados.