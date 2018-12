Poderes en Sinaloa deben sentarse a dialogar sobre disminuciÃ³n de salarios: PRD

PRD

Poderes en Sinaloa deben sentarse a dialogar sobre disminución de salarios: PRD

Audómar Ahumada, dirigente estatal del PRD, señaló que los tres poderes del Estado deben negociar la iniciativa de ley

Karen Bravo

Los funcionarios de los tres poderes del Estado deben sentarse a dialogar la iniciativa que propone que en Sinaloa nadie gane más que el Gobernador, opinó Audómar Ahumada, dirigente estatal del PRD.

"Sería interesante que entraran en un intercambio entre poderes, entre iguales, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, en un intercambio y avanzar en un acuerdo que permita civilizadamente resolver ese conflicto", expresó.

El jueves pasado once diputados locales de Morena, Partido Encuentro Social y PRD, presentaron la iniciativa de ley para que los funcionarios estatales no ganen más que el Gobernador. Propuesta similar a la que se hizo a nivel nacional para que los servidores públicos no ganen más que el Presidente.

De inmediato la propuesta generó controversia en el Congreso del Estado, y algunos diputados la calificaron de autoritaria por parte de Morena.

Actualmente en Sinaloa el Gobernador percibe 76 mil pesos mensuales y los afectados serían nuevamente los magistrados locales, pues reciben 136 mil pesos al mes.

Por esta situación se debe llegar al diálogo entre los tres poderes para que haya una negociación, contrario a lo que se hizo con la propuesta del Gobierno Federal, opinó Ahumada.

"En lugar de que digamos semanas y semanas de conflicto, de confrontación, sería bueno que viviéramos semanas de entendimiento y de búsqueda de acuerdo", dijo.

Adicional a que busquen poner un tope en los sueldos de los funcionarios, la autoridades también deben buscar que los salarios de los trabajadores incrementen, abundó Audómar Ahumada.