Pókar de Ases Sinaloenses del Boxeo de la Olimpiada Nacional 2018 - Noroeste

OLIMPIADA NACIONAL 2018

Pókar de Ases Sinaloenses del Boxeo de la Olimpiada Nacional 2018

José Ángel Amaro, Ángel Raymundo Alvarado, Marco Alonso Verde y Eduardo Madueño consiguen medalla de oro en el boxeo de la Olimpiada Nacional

Jonathan Juárez

CHIHUAHUA, Chihuahua._ Las esperanzas estaban puestas en ellos, y no defraudaron

José Ángel Amaro, Ángel Raymundo Alvarado, Marco Alonso Verde y Eduardo Madueño obtuvieron medallas de oro en la disciplina del Boxeo de la Olimpiada Nacional 2018.

El primero en salir con los brazos en alto fue el mazatleco José Ángel Amaro, quien venció a Dylan Hassan Ortiz, de Oaxaca.

“Me siento muy contento porque hicimos una buena preparación, y ahí se dio la recompensa, desde el inicio salimos con todo para obtener el resultado”, destacó el peleador al recibir su medalla dorada.

“Salí a ganar desde el inicio y cuando nos dimos cuenta que le hicimos daño, atacamos con todo para acabar pronto, y así fue”.

Destacó que la medalla se la dedica a sus padres, a quienes podrá ayudarlos con lo que a él también lo apoyarán.

“También va para la gente de Sinaloa, mis entrenadores, y a los que me apoyaron en este momento. Esta pelea fue para los sinaloenses”, resaltó el mazatleco.

Ángel Raymundo Alvarado, de Ahome, destacó que trabajó mucho para conseguir este resultado.

“Muy bien (por el oro), contento el obtener esta medalla, era el objetivo desde que iniciamos la preparación, fue un año muy duro para nosotros, pero el resultado valió la pena”, agregó Alvarado.

Admitió que el combate fue difícil, pero su rapidez le ayudó a salir adelante.

“La verdad mi rival estaba fuerte, esperaba a que entrara para lanzarme su derecha, pero mi boxeo fuer muy rápido, contra atacándolo, fue donde falló él y yo lo aproveché para conseguir la victoria”.

Otro de los que logró la presea dorara fue el mazatleco Marco Alonso Verde, peleador que se propuso ganarla desde el inicio del año.

“Orgulloso por haber logrado lo que me propuse desde que comenzó el año, contento por esta medalla”, comentó Verde.

“Aflojé en el tercer round porque me cansé, pero gracias a dios, tuvimos una buena preparación que nos sirvió para salir adelante. Este resultado se lo dedico a mi familia, en especial a mi papá y mamá que me apoyaron todo el año”.

Y el último fue Eduardo Burgueño, quien admitió que tuvo que presionar desde el segundo round.

“Fue una pelea muy dura, se me complicó por la estatura del rival, pero conforme fuimos avanzando me dieron indicaciones para hacer nuestra pelea y ganarla. Me mandaron a presionar más, era una pelea muy pareja, pero salimos con las manos en alto”, comentó.

“Este triunfo se lo dedico a mi familia, y a toda la gente de Sinaloa”.