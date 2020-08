Pokémon GO: cómo conseguir Pokémonedas gratis, fácil y sin riesgo para tu cuenta

En Internet circulan un gran número de trucos para conseguir pokémonedas de manera sencilla, pero muchos de estos métodos pueden resultar peligrosos y perjudiciales para nuestras cuentas, provocando en el peor de los caos que Niantic llegue a darlas de baja

02/08/2020 | 11:24 AM

MÉXICO (SinEmbargo).- Pokémon GO es un free to play y, por tanto, aunque es gratis cuenta con microtransacciones. Las Pokémonedas son la moneda de cambio virtual del título de Niantic en iOS y Android; que se pueden conseguir o bien jugando o bien pagando dinero real. ¿La diferencia? Inmediatez. La primera requiere paciencia; la segunda, capacidad económica y predisposición al gasto. Vamos a explicar cómo conseguir Pokémonedas gratis de la forma más sencilla posible.

Avisamos: no hay fórmulas mágicas. Todas esas páginas que nos digan que puedes conseguir X miles (¡o millones!) de Pokémonedas gratis en cuestión de minutos, vinculando tus cuentas con servicios sospechosos o a través de páginas web de dudosa fiabilidad son, seguramente, un engaño. No obstante, lo primero que queremos recomendar es que tengamos mucho cuidado para no cometer un error que podemos pagar, nunca mejor dicho, muy caro. Dicho esto, pasemos a las formas más efectivas de conseguir Pokémonedas gratis.

DEFIENDE GIMNASIOS POKÉMON

Dando por hecho que en tu barrio hay Gimnasios Pokémon, el objetivo principal que recomendamos es que logres defender ese Gimnasio el mayor tiempo posible. Primero por la satisfacción de conseguir el emblema dorado de ese lugar; segundo, porque por cada minuto y hora vamos sumando Pokémonedas a nuestro monedero. Evidentemente, lo primero de todo es identificar un Gimnasio, derrotarlo y, cuando se tiña del color de nuestro equipo, poner un Pokémon con buenos puntos de salud y defensa para que dure el mayor tiempo posible. Tarde o temprano lo derrotarán, es inevitable; aunque si estamos cerca del Gimnasio podemos dar Bayas para que recupere PS.

En cualquier caso, la regla es la siguiente a la hora de defender Gimnasios Pokémon:

·1 Pokémoneda por cada 10 minutos

·En total, 6 Pokémonedas por hora

·Ahora bien, hay un límite de 50 Pokémonedas por día en el mejor escenario. Para garantizar esas 50 Pokémonedas diarias lo mejor es que defendamos la mayor cantidad posible de Gimnasios al mismo tiempo, de forma que la suma de cada uno dé ese ansiado total.

¿En qué recomendamos invertir las monedas? Sinceramente, en el espacio de la bolsa de objetos (200 Pokémonedas por aumento) y el almacenamiento Pokémon (200 Pokémonedas por aumento).