Polariza al Congreso estatal el segundo año de AMLO

Entre quienes respaldan las acciones de Andrés Manuel López Obrador en su segundo año de gobierno y quienes encuentran deficiencias, tomaron la tribuna del congreso a voz alzada

América Armenta

A dos años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, en el Congreso del Estado de Sinaloa hicieron un análisis, por esperarse, las fracciones tuvieron opiniones encontradas sobre el actuar del mandatario, lo que llevó a una larga discusión en tribuna.

A favor de López Obrador, estuvieron las y los integrantes de Morena, como la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Mientras que Ana Cecilia Moreno Romero, del PRI, junto a su compañera Gloria Himelda Félix Niebla, así como el panista Jorge Iván Villalobos Seáñez, expusieron las deficiencias que se presentan en México en la administración del actual Presidente.

“No estamos contentos con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque México es una gran nación, pero ahora somos el País del desastre nacional, el País de la desesperanza, el País de la tristeza, un País con una enorme irritación social, tenemos un justificado temor, de que éste sea un sexenio perdido para toda una generación de mexicanos, desafortunadamente, así se vislumbra el horizonte”, dijo Moreno Romero.

La priista dejó en claro que el partido al que pertenece no encuentra cosas a destacar positivamente en los primeros dos años del Presidente, y añadió que este lapso ya fue tiempo suficiente para dejar de echar la culpa a los anteriores gobiernos de los males que aquejan a México y que, consideró, se han agudizado como resultado de las malas decisiones asumidas por López Obrador.

Mientras que Villalobos Seáñez respaldó lo expuesto por la priista y haciendo un repaso por diferentes rubros, destacando un incremento a las tarifas eléctricas de 4.3 por ciento, mientras que en seguridad, señaló que ha sido el año más violento de la historia, con más de 56 mil homicidios dolosos en 23 meses contra 33 mil del gobierno de Peña Nieto en el mismo periodo, si la tendencia continúa cerrará este gobierno con más de 210 mil homicidios, contra 155 mil en el sexenio anterior y 120 mil en el de Felipe Calderón, aseguró.

“¿Qué me dicen de los 91 fideicomisos dedicados a la ciencia y tecnología y el fideicomiso para deportistas de alto rendimiento que también fue eliminado por este Gobierno? por otra parte se redujo un 6.8 por ciento el presupuesto destinado el deporte, el internet para todos no llegará tampoco en el 2021, ya que aún no contamos con un plan de inclusión digital”, agregó el panista.

Félix Niebla, del PRI, pidió que no se confunda la imagen personal del Presidente con sus logros, pues tiene una acertada estrategia de comunicación, como ejemplo puso las conferencias que se dan cada mañana desde Palacio Nacional, y otro es el resultado de la aplicación de política pública del Presidente en el cual, dijo, está reprobado.

“Consulta Mitofsky publicó de manera reciente una encuesta de cómo se ha ido desplomando la falta de resultados en las políticas públicas aplicadas por este Gobierno”, informó.

En economía, además de los rubros mencionados en participaciones anteriores, la ex presidenta de la Mesa Directiva, dijo que se ha desplomado la generación de empleos y la pandemia vino a recrudecer esta situación, considerando que López Obrador ha tenido un trato hostil a la clase empresarial, al grado de que la inversión extranjera y la fuga de capitales asciende a 4 mil millones de dólares.

Poca memoria

De acuerdo con el legislador de Morena, Zazueta Zazueta, las fracciones que desdeñaron la administración actual, tienen poca memoria y se olvidaron que la Cuarta Transformación llegó y rescató los hospitales.

“Qué poca memoria tienen compañeros, vino también la Cuarta Transformación a invertir presupuesto en Pemex, porque lo dejaron en la quiebra total y hablando de medicamentos acuérdense ¿o ya no no acuerdan que hacían las compras consolidadas y que solamente alcanzaban para la mitad del año y que después de esa mitad del año empezaron a comprar aquí en las empresas de los prianistas?”, resaltó el morenista.

De acuerdo con Zazueta Zazueta aseguró que la diferencia es que la sociedad es la que está juzgando ahora, así que comentó que lo que se diga por la oposición al final se pondrá en la balanza con la ciudadanía.

“Nosotros podemos aquí venir a decir a dar números, a dar datos, pero al que le está yendo mal o está yendo bien es el ciudadano y él es el que está decidiendo y él es el que está viendo y está observando a todos, por eso compañeros les recuerdo: hay que tener memoria y recordar todo lo que hicieron los días o regímenes que nos han gobernado, que solamente saquearon a la nación, que se protegieron sus carteras unos con otros, que los que tenían que sancionarlos se hacían ojos de hormiga, ya no existe eso compañeros”, enfatizó.

Mientras que la lideresa de Morena en el Congreso, Domínguez Nava expuso que no perderán su tiempo con una oposición que por años hizo daño a México, asegurando que este Gobierno federal está abierto al diálogo, no como el Gobierno estatal, del cual, señaló, no han tenido respuesta para dialogar y se han aprovechado de los apoyos federales para privilegiar a ciertos grupos.

“No tratamos de convencer a quienes en el pasado le fallaron al pueblo mexicano, lo tenemos claro, pero no por eso vamos a callar y seguir repitiendo los logros de este Gobierno en dos años, que le sigan preguntando los ciudadanos y no nos vayamos lejos, aquí en Sinaloa está altamente aprobado el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, mencionó.

En resultados netos, la diputada dijo que se aumentó arriba del 30 por ciento al salario mínimo real y lo que ha mejorado la condición de vida de la ciudadanía, por ello, dijo, no es casual que los ciudadanos le den una alta aprobación al Presidente de la República a pesar que los opositores han buscado lucrar con la pandemia.

“Eso es lo que más les duele porque los gobiernos neoliberales, habían abandonado ese sentido de atender a la gente y este gobierno va a hacer su línea, porque por eso somos diferentes y este gobierno sí dialoga, no como el de aquí de Sinaloa y voy a poner un caso, dicen que en el campo y en la agricultura este Gobierno los ha abandonado, no es eso lo que les duele, es que los líderes ya no manejan los recursos y eso es lo que hay de fondo”, enfatizó.

Por último, dio a conocer que han pedido a Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui una audiencia para dialogar sobre las entregas de la semilla a los temporaleros, pero el funcionario no los quiso recibir, por lo que consideró que no quisieron dialogar para seguir entregando la semilla a través de su organización.