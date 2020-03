Polariza coronavirus opiniones de madres de familia en CuliacÃ¡n

Polariza coronavirus opiniones de madres de familia en Culiacán

Algunas culiacanenses ha intensificado las medidas preventivas para evitar esta enfermedad, mientras que otras no ven necesario tomar medidas precautorias

Belem Angulo

CULIACÁN._ Ante el caso confirmado de Covid.-19 en Culiacán, hay madres de familia que han optado por intensificar cuidados preventivos mientras que otras no ven necesario tomar mediadas precautorias.

Sandra, de 25 años, es madre de dos pequeños de 1 y de 3 años cada uno, ella señala ha evitado acudir a lugares concurridos.

“Antes que el coronavirus llegara a México me daba miedo. El día que me desperté y las primeras noticias que vi no quería sacar a mis hijos ni nada”, expresó.

“No confío en las autoridades, se me hace una irresponsabilidad que viniendo personas de otro país donde estaba el virus, ¿cómo es posible que dejen entrar al país a las personas con el virus? Para nada confío”, comenta.

Esta crítica la secunda Carmen, de 29 años, que hace unos meses se convirtió en mamá por primera vez.

“Los hospitales son insalubres, sucios y parecen basureros. No existe la higiene”, manifiesta.

Carmen está en desacuerdo con la magnitud con la que se ha manejado el tema del coronavirus, sin embargo en su casa la limpieza se ha intensificado.

Los cuidados higiénicos que práctica son los que la Secretaría de Salud ha indicado: lavado de manos frecuente, utilizar desinfectantes y protegerse el rostro al estornudar o toser.

También hay quienes depositan su confianza en las autoridades sanitarias del País y del Estado.

“Hay cierta incertidumbre en lo que dicen las autoridades, pero tratamos de confiar. Hay que tomar las precauciones por instinto”, dice Vanesa, madre de una niña que cursa primer año en nivel primaria.

“Si de verdad hubiera algo grave no hubieran dejado que pasara él (primer paciente con coronavirus en México). Es una enfermedad y ya”, añade Míriam quien es mamá de una niña de 4 años de edad.

Por su parte, Kristell, de 25 años, madre de una niña que aún carga en brazos, no escatima en esfuerzos para prevenir que su familia se contagie del virus y se mantiene informada a través de los canales oficiales.

“Me da miedo que le llegue a dar a un familiar o a mi hija de 7 meses, ya que se dice que es un virus muy fuerte y ha matado a muchísimas personas”, dice.