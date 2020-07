Policía de Escuinapa investiga a elementos vinculados a tortura de detenido

Asuntos Internos determinará qué procede, si se encuentra probable responsabilidad de elementos de dicha corporación en este caso, dice Saúl Acosta Alemán, Secretario del Ayuntamiento

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La Unidad de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa inició hoy una investigación sobre presuntos actos de tortura contra un detenido, supuestamente infringidos por elementos de dicha corporación, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

"En Seguridad Pública el director ya turnó el caso a Asuntos Internos, está en proceso de investigación", expresó Saúl Acosta en entrevista telefónica esta tarde.

Dijo desconocer si los hechos son de anoche o de otra fecha, pues todo lo referente al respecto es lo que se va a investigar y en su momento, si se encuentran elementos de la probable responsabilidad de personal de esa corporación, el caso se turnará a la Comisión de Honor y Justicia para determinar lo procedente.

"Es lo que se va a investigar, porque no sabemos si es reciente, si tiene días eso, es lo que va a investigar Asuntos Internos, por eso ya lo turnaron".

También manifestó no tener hasta el momento la identidad del detenido.

"No tengo el dato ahorita, a mí me van a hacer un informe, pero ya después de darle seguimiento a la investigación me van a hacer llegar un informe, ahorita no tengo los datos precisos porque estoy dejando correr el trámite allá adentro de Asuntos Internos", continuó el Secretario del Ayuntamiento.

"Hoy inició en la mañana (la investigación en Asuntos Internos de la DSPM)".

Reiteró que será Asuntos Internos quien determinará qué procede si se encuentra probable responsabilidad de elementos de dicha corporación en este caso, y que dicha instancia trabaja de manera imparcial.

Sin embargo, precisó que éste es el primer caso que tiene conocimiento sobre presuntos actos de golpes o tortura contra un detenido.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en este diario, en un video que comenzó a circular anoche se ve sometido y con visibles huellas de golpes a un detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa.

Se ve al joven sometido, con la cabeza entre las piernas de un uniformado y es interrogado por el Coordinador Operativo de dicha corporación, Óscar Rivas.

El Secretario del Ayuntamiento de Escuinapa reiteró que Asuntos Internos de la DSPM es la que determinará después de analizar, investigar sobre qué es lo que pasa con los elementos.

"A reserva de ver en qué termina la investigación, nosotros hemos sido muy claros en el tema de seguridad y de derechos humanos, de respetar siempre, de aplicar la ley dentro del marco de los derechos humanos, esa es la línea que siempre se ha marcado dentro de esta administración", subrayó.

"No quisiera yo adelantar juicios, pero le digo, vamos a ver en qué termina esto, voy a esperar el dictamen que salga de la investigación y ya tendría yo datos concretos".

En el caso de la persona que aparece detenida en el video, tendría que poner denuncia ante el Ministerio Público para que esa instancia le dé seguimiento al tema y Asuntos Internos checa lo referente a los policías y después llevar el dictamen a la Comisión de Honor y Justicia, continuó.

Reiteró el llamado a los elementos de dicha corporación, como de la Guardia Nacional, que apoyan en ese municipio, a conducirse de manera adecuada respetando los derechos humanos de las personas.

"Siempre ha sido la línea, tenemos aquí elementos de la Guardia Nacional y también se les ha pedido lo mismo", dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento de Escuinapa.

Hasta el momento no ha sido localizado el director de Seguridad Pública Municipal para una entrevista al respecto.