Policía de Guernsey reanuda la búsqueda del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala

El jugador se comunicó con amigos a los que había expresado su temor por subirse a la avioneta por las turbulencias que había experimentado en el vuelo previo desde Cardiff a Nantes

Sinembargo.MX

LONDRES._ Los servicios de rescate de Guernsey reanudaron este miércoles la búsqueda del avión en el que viajaba el jugador argentino del Cardiff City Emiliano Sala y que desapareció en el Canal de la Mancha, informó la Policía de esa isla.

“Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que (el aparato) desapareció”, señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

Sala, de 28 años, y un piloto viajaban desde Nantes (Francia) a Cardiff cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha.

El operativo de búsqueda trabaja sobre cuatro posibilidades: que el avión haya aterrizado en algún lugar y el piloto y Sala no se hayan puesto aún en contacto, que la avioneta hiciera un amerizaje en el agua y los dos fueran recogidos por un barco, que tras un posible amerizaje hubieran abordado el bote salvavidas que tenía la avioneta o que el aparato se hubiera destruido al estrellarse en el mar.

Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a los que había expresado su temor por subirse a la avioneta por las turbulencias que había experimentado en el vuelo previo desde Cardiff a Nantes.

El futbolista desaparecido la madrugada de ayer envió audios en los que aseguró que algo no estaba bien.

“Estoy arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos […] Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero… ya saben. […] Qué miedo que tengo”, dijo.

El pueblo de Progreso, en la provincia argentina de Santa Fe, se volcó este martes con cadenas de oración por uno de sus ciudadanos más destacados, Emiliano Sala.

El Presidente del equipo San Martín de Progreso, Daniel Ribero, dijo que la jornada transcurrió con “mucha incertidumbre” para los vecinos, ya que todavía no hay noticias de Sala, quien dio sus primeros pasos en el pequeño club local y es un “embajador” de Progreso.