Policía de Tijuana no responde aún por asesinato de Jair, y ya tiene otra denuncia de abusos

Benjamín acusó que los oficiales lo llevaron a un lugar que no era una estación de policía ni delegación, en donde fue golpeado en repetidas ocasiones

Sinembargo.MX

Tijuana.– Por el dolor, Benjamín Castro Peredo caminaba pausadamente mientras se dirigía a las oficinas de la Sindicatura Municipal de Tijuana, Baja California, este jueves, para denunciar a los policías municipales que, asegura, lo privaron de la libertad, golpearon y torturaron el 6 de junio.

De acuerdo con lo que reveló al semanario Zeta, alrededor de las 19:20 horas del sábado fue a buscar a su esposa al trabajo en la zona Centro de Tijuana y lo hizo en bicicleta porque le gusta hacer ejercicio; en un punto del trayecto fue abordado por unos policías municipales, como no quería que lo detuvieran intentó correr, pero fue sometido de manera violenta, y lo subieron a una patrulla.

Benjamín acusó que los oficiales lo llevaron a un lugar que no era una estación de policía ni delegación, en donde fue golpeado en repetidas ocasiones.

Los agentes lo llevaron a una delegación donde el Juez Calificador en turno lo dejó en libertad, sin hacer un reporte de que el detenido había sido golpeado, ni reportara que la esposa del detenido había sido empujada cuando fue a preguntar por él.

“Me gustaría que estuvieran en prisión (los policías que lo agredieron), no pueden estar ni siquiera como civiles, tienen que ser corregidos, son criminales, solamente traen uniformes pero son criminales”, dijo Castro.

El abogado Ernesto Beltrán, del corporativo Fuerza Jurídica, es el asesor de Benjamín Castro Peredo, y lo acompañó a la Sindicatura para que interpusiera la denuncia, y pedirles personalmente a las autoridades municipales emitan una postura frente a estos hechos.

Beltrán dijo que también denunciarán al Juez Calificador por todas las omisiones que cometió. Y manifestó que ya tienen ubicados a dos agentes de la Policía Municipal responsables, pero no los mencionó, porque pedirá a las autoridades que profundicen las investigaciones para saber si hubo más oficiales involucrados.

De acuerdo con el semanario tijuanense, tuvo acceso a dos videos del día de los hechos, en el primero se observa como Benjamín huye corriendo de los agentes, y en el mismo video se escucha a testigos de los hechos decir que el joven no hizo nada para que los intervinieran.

El segundo video fue tomado por el propio Benjamín Castro Peredo con su teléfono celular cuando iba a bordo de la patrulla, y le pide al oficial una explicación por la detención, a lo que el agente le reclamó “porque corrió”.

A continuación, la conversación:

Benjamín: “Yo nomas fui por mi mujer, a su trabajo viejo, yo no tengo ningún problema, no sé por qué me detienes, ya me pegaste, oficial… le estoy hablando”.

A finalizar el despido con honores del oficial Joel Saraos Ruiz, el cual se realizó en la explanada exterior del Palacio Municipal, este jueves, Jorge Alberto Ayón Monsalve, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), aseguró que los oficiales municipales involucrados han sido puestos a disposición de las autoridades que lo requieran.

Destacó que la SSPCM no tiene nada que ocultar y en todos los casos donde policías municipales son señalados como presuntos responsables de estar involucrados en un ilícito, colaboran con las demás instancias de manera transparente.

A través de un comunicado de prensa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) informó que a raíz del caso de Benjamín Castro Peredo se abrió el expediente 2319/2020 para la investigación estos hechos.

También recordaron que trabajan en otras tres carpetas: una por la muerte de una persona ocurrida el 9 de enero del 2020 durante una detención ejecutada por policías municipales, en la plaza Santa Cecilia, también en la Zona Centro: y otra del 28 de marzo, para la investigación de hechos ocurridos en el bulevar Salvador Rosas Magallón, en los que Jair López fue asesinado por agentes de la Policía Municipal durante el arresto.

Respecto a hechos registrados el 18 de mayo en Playas de Tijuana, en el que un hombre arrestado por policías municipales perdió la vida, la CEDHBC abrió, con fecha del 19 de mayo, el expediente de Queja 393/20/1VG.

La CEDHBC ha registrado, en lo que va del 2020, 175 quejas con relación a la seguridad pública municipal.

Los principales derechos humanos vulnerados han sido el derecho a la seguridad jurídica, derecho al trato digno, derecho a la libertad y derecho a la legalidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana,es la que tiene más quejas, un total de 106.

La CEDHBC puso a disposición el número telefónico 664-450-3534, las distintas plataformas de redes sociales y el correo electrónico institucional, informacion@derechoshumanosbc.org, para presentar quejas ante posibles vulneraciones a los derechos humanos.