Policía detiene al ex jugador francés David Trezeguet por conducir bajo los efectos del alcohol

Trezeguet, que marcó 171 goles en 320 partidos con el Juventus y que también jugó en la Liga española con el Hercules, estaba regresando a Turín con su coche junto a Camoranesi

ROMA._ El ex jugador francés David Trezeguet insultó en la noche entre el miércoles y este jueves a unos policías de Turín por retirarle la licencia de conducir, después de que estos averiguaran que manejaba bajo efectos del alcohol.

Trezeguet, ex jugador del Juventus, había participado junto a su ex compañero Mauro Camoranesi en una degustación de vinos en las afueras de Turín y fue parado por la Policía en la céntrica Via Po’, según informan este jueves los medios locales.

“Vagabundos, pobres. Ni siquiera ganáis 2 mil euros por mes”, dijo el francés a los policías, que tuvieron que insistir para que el ex delantero aceptara someterse al test.

Al principio, el francés pidió una hora de tiempo antes de realizar el examen, pero finalmente aceptó las peticiones de los policías, aunque dedicándoles insultos.

Trezeguet, que marcó 171 goles en 320 partidos con el Juventus y que también jugó en la Liga española con el Hercules, estaba regresando a Turín con su coche junto a Camoranesi después de pasar la noche en la localidad de Monforte d’Alba, donde había cenado y degustado unas botellas de Barolo, un célebre vino piamontés.