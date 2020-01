La policía de Nueva Orleans emitió el jueves una orden de arresto contra el receptor abierto de los Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., por una queja de agresión simple.

Esta semana apareció un video que muestra a Beckham golpeando las nalgas de un guardia de seguridad del Superdome en el vestuario de LSU después de la victoria por el campeonato nacional de los Tigers sobre Clemson el lunes en Nueva Orleans.

The New Orleans police have issued a simple battery warrant for Odell Beckham Jr. after slapping an officer on the butt.

