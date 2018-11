Policía Militar es concentrada en Culiacán para ensayar por inauguración de base de El Sauz

Inocente Fermín Hernández, titular de la SSPE, dijo que el 27 de noviembre se inaugurarán las instalaciones de la base militar

Belizario Reyes

24/11/2018 | 10:26 AM

MAZATLÁN._ Los elementos de la Policía Militar que operan en la entidad serán concentrados en Culiacán para ensayar para el evento de inauguración de la base de El Sauz, pero no se dejan desprotegidos los municipios, dijo el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Inocente Fermín Hernández Montealegre.

“La Policía Militar está aquí, no se ha ido, únicamente es por el hecho de que viene su inauguración, un evento importante el día 27 de este mes en El Sauz, viene la inauguración de la instalación como tal, viene nuestro señor Presidente de la República, autoridades militares van a estar ahí, seguramente la sociedad sinaloense está invitada a esa inauguración”, añadió Hernández Montealegre en entrevista en este puerto.

“Y la Policía Militar va a ser concentrada para ensayar el evento y lógicamente hacer un desfile para hacer su presentación oficial ante la sociedad”.

Reiteró que los municipios no quedarán desprotegidos con la concentración de la Policía Militar que ya tiene más de año y medio operando en la entidad, ya que el resto del personal militar va a estar operando al igual que la Policía Estatal y Municipal.

Hernández Montealegre dijo que tal vez en unos dos días más se concentrará la Policía Militar, pero eso depende de la comandancia de la Tercera Región Militar, pero terminando el evento seguramente se reincorporarán a sus labores.

En Mazatlán se cuenta con el apoyo de cerca de 280 elementos de la Policía Militar.

TIENE PRESENCIA EN ESTADO EN ZONA SERRANA CONTRA GRUPOS DELICTIVOS QUE SE DISPUTAN LAS ZONAS

El Estado Mexicano tiene presencia en la zona serrana de Sinaloa en contra de grupos delictivos que se disputan las áreas para actividades de narcotráfico como ocurre en Concordia, dijo el Secretario de Seguridad Pública en la entidad, General de Brigada Inocente Fermín Hernández Montealegre.

“El Estado como Estado Mexicano debe estar presente y ahí estamos, estamos Fuerzas Armadas representadas por el Ejército Mexicano, aquí específicamente en el área sur está Policía Estatal, la Policía Municipal”, añadió Hernández Montealegre.

Recordó que ocho días antes tuvo una reunión y comunicación telefónica con el Alcalde de Concordia que es un hombre que tiene experiencia y conocimiento del área porque ya ha estado en ese cargo y eso le permite tener un pronóstico, dice que la problemática sigue pero la presencia del Estado Mexicano ha inhibido los últimos acontecimientos.

Por ello es importante la presencia de las autoridades ahí y así se está haciendo.

Ante versiones de que en los últimos meses se ha reportado la presencia de un grupo de hasta 60 personas armadas en poblados de ese municipio, dijo no poder decir si es cierto o no, pero no se está descartando ese dato, por ello se tiene la presencia del Ejército Mexicano en esa área, la Tercera Región Militar tiene un panorama más amplio del lugar y por eso el despliegue.

El titular de la SSPE expresó que con el despliegue de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas los integrantes de grupos delictivos se van para otro lado.

“Se van para otro lado, tú sabes que los intereses que hay en la zona serrana son pelea de territorios para la siembra, el cultivo (de drogas), inclusive para esconderse, grupos que operan en otros lados acuden a esconderse ahí y eso es lo que se está acotando con la presencia permanente del Estado Mexicano”, subrayó.

Hernández Montealegre reiteró que la presencia de las autoridades inhibe la comisión de hechos delictivos en esa zona y se tiene también un número importante de Policía del Estado en el sur de la entidad orientados a la sierra de Concordia, son 80 elementos que se tienen desde hace siete, ocho meses.

También manifestó que se están viendo los detalles del Operativo de Seguridad que se implementará durante las fiestas decembrinas en Sinaloa, que ya está diseñado y en los siguientes días se determinarán las fechas en las cuales se pondrá en marcha.