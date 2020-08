Policía Municipal de Escuinapa opera solo con dos patrullas y en mal estado

Agentes preventivos denunciaron que las unidades policiacas son un riesgo para su seguridad y exigen nuevas unidades, pero el Municipio no les hace caso

Carolina Tiznado

02/08/2020 | 12:02 AM

ESCUINAPA. _ Sin seguridad para su persona y con riesgo de accidente latente, transitan elementos de Policía Municipal en las dos únicas patrullas que hay en el municipio.

Son dos patrullas con elementos de la Policía Municipal las que transitan por la ciudad, una de las cuales tiene problemas con el diferencial y trae una llanta de menor medida a la que le corresponde.

La llanta de menor medida fue puesta debido a que la llanta que se traía prácticamente circulaba solo con el rin, afirmaron agentes de policía municipal entrevistados al respecto.

“Ninguna de las dos patrullas que andan circulando sirven, no se gestionan otras patrullas por parte del Municipio y nos tienen en riesgo a nosotros al trabajar, ni siquiera podemos participar en una persecución si se requiriere, podemos accidentarnos”, dijo uno de los elementos.

Las patrullas que tienen son obsoletas, circulan a menos de 30 kilómetros por hora, no se puede hacer recorridos por las zonas altas del municipio, pues no tienen fuerza estas unidades vehiculares para circular a esas zonas.

“No se puede ir a Pueblo Nuevo, batallamos para subir, no sirven las patrullas”, dijo otro de los elementos.

La patrulla que también circula que es la 002, no sirve de la transmisión, pero la traen circulando, aunque los elementos tengan que batallar o quedarse parados en cualquier lugar.

“No es solo que estén descompuestas, es que nos encargamos de la seguridad de los ciudadanos, pero quien debe encargarse de brindarnos las condiciones de seguridad y garantía en nuestro trabajo, que es el gobierno no lo hace”, señaló otro de los elementos.

De manera constante se ha hecho referencia a que las unidades vehiculares de Seguridad Pública no sirven, manifestaron, pero no hay eco por parte del Ayuntamiento, pues cuando tienen un recurso destinado para áreas de seguridad que no se aplica, indicaron.

Manifestaron que, para realizar un buen trabajo en Seguridad Pública, no basta con las políticas para aplicar la seguridad en los ciudadanos, sino brindar también las herramientas para hacer el trabajo.

Algo que según dijeron los agentes, no se está haciendo, pues los están arriesgando a que al atender llamados de emergencia tengan algún accidente.