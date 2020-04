Policías ayudan a mujer a dar a luz, en Villa Juárez, Navolato

Se trasladaba desde Villa Juárez en busca de un hospital, pero no alcanzó a llegar; esta vez el bebé vino al mundo con la ayuda de un policía

Noroeste / Redacción

NAVOLATO._ Un reporte llegó al servicio de emergencias, Policías Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fueron informados sobre una pareja que se ubicaba por el Pedro Infante, a bordo de un vehículo; ellos pedían ayuda, pues la mujer estaba a punto de dar a luz.

Los Elementos Preventivos no lo pensaron, de inmediato se dirigieron al lugar, sabían que los minutos eran clave para el bebé que se aproximaba a nacer, al llegar encontraron a Brenda y José, ellos se trasladaban desde Villa Juárez en busca de un hospital y no alcanzaron a llegar.

Los oficiales notaron que Brenda estaba en labor de parto y tomaron las medidas necesarias, guantes de látex en manos, y a trabajar. La prioridad era salvar la vida de la criatura, Brenda colaboró en todo momento, mientras José algo angustiado les pedía a los uniformados ayudaran a su esposa.

Fueron alrededor de 15 minutos cuando uno de los oficiales por fin logró ver la cabecita del bebé y pedía a la madre pujara con más fuerza, ella en silencio pujó, y de pronto la criatura salió, a decir de los Agentes Rosario Ignacio Gil León, e Isabel Bernal León, Policías Preventivos de la SSPyTM, quienes apoyaron en el hecho.

“Cuando yo llegué le dije: yo le voy a ayudar señora no se preocupe, no va a pasar nada. Yo le ayudé, saqué al niño, empecé a limpiarle la cara, la boca, todo lo que traía; la señora estaba muy seria, no decía nada, y el señor estaba nervioso, no hallaba qué hacer”, mencionó complacido Rosario Gil.

El agente bastante emocionado, comentó también, que estaba muy contento de haber ayudado a la familia, que después de sacar al niño y colocarlo en el asiento del acompañante le pidió trapos al padre que de inmediato sacó de una mochila un vestido de la señora, y ropa de la criatura, y con ella lo arropó y limpió, hasta que lo hizo llorar.

“Lo estuve limpiando hasta que hice llorar al bebé y ya le informamos a CERI para que apurara a la Cruz Roja, porque yo no traía la herramienta necesaria para cortar el ombligo, y ya llegó la Cruz Roja y me ayudó a cortar el ombligo y ya se los llevaron”, indicó el oficial Gil León, de acuerdo a un comunicado.

El agente comenta que lo mejor de esto son las gracias, y que se queda con ellas, pues es lo mejor cuando un caso de estos le toca en turno.

“Ya que la Cruz Roja se la iba a llevar, ya que la subió a la camilla me dijo: muchas gracias oiga, y el señor igual, no pues muchas gracias oiga, estamos muy agradecidos con usted” y con eso me quedo, con las gracias, finalizó el oficial, quien es la segunda vez que apoya en un parto en la vía pública.

Los elementos de la SSPyTM están capacitados para atender cualquier tipo de emergencia, y realizan sus labores con espíritu de servicio siempre en busca de la seguridad de la ciudadanía.