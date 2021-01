Policías de Culiacán refuerzan operativo contra el Covid-19

Revisan que transeúntes, locatarios y hasta pasajeros usen cubrebocas

José Abraham Sanz

Desde este martes, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán comenzó a aplicar un operativo especial para reforzar las medidas de seguridad sanitarias contra la propagación del virus Covid-19.

A través de un comunicado, la SSPyTM detalló que este operativo se aplica principalmente en el Centro de la ciudad y con énfasis en el transporte urbano.

También, a través de perifoneo, las educadoras viales exhortan a los empleados de comercios, visitantes del centro y locatarios del mercado a aplicar las medidas, principalmente el uso correcto del cubrebocas.

“... estamos subiéndonos a bordo del camión para invitar a todos los pasajeros a que usen el cubrebocas para evitar contagios de Covid-19, empezamos el día de ayer, no tenemos fecha límite, tenemos una coordinación con los concesionarios del transporte urbano para que personas que no traigan cubrebocas, platicar con la persona y que se ponga el cubrebocas como debe ser”, señaló el director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, subinspector Pánfilo Antonio Díaz Juárez.

Las acciones, agregó, se realizarán en todo el municipio de Culiacán, pero principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

“No nada más nos estamos subiendo a los camiones en el primer cuadro de la ciudad, nos podemos subir en una colonia o en un bulevar como el Zapata, como la Obregón, nos podemos subir, para que las personas que vayan a bordo no se quiten el cubrebocas, nosotros vamos y nos percatamos que si llevan pero no lo están usando, nos ven, ven al policía y ya se lo ponen pues, lo que queremos es evitar eso, no solamente en el primer cuadro vamos a trabajar, vamos a trabajar en los bulevares, en las avenidas o en las mismas colonias vamos a trasladarnos y subirnos en los camiones del transporte urbano”, explicó.