Policías de Escuinapa denuncian que les descuentan pensión alimenticia, pero el Gobierno no la entrega a sus hijos

Cuestionan el actuar de la tesorera Iliana Barrón, quien no ha firmado los cheques; ella se niega a hablar del caso

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Policías municipales denunciaron que la pensión alimenticia para sus hijos correspondiente al mes de diciembre no les ha llegado a éstos, a pesar de que ya se las descontaron el 6 de diciembre.

Según expresaron, la tesorera Iliana Barrón Aguilar, no ha firmado los cheques porque se tomó unos días de asueto.

“A nosotros nos descontaron desde el 6 (de diciembre), pero estamos a 12 y a nuestras ex esposas no les han hecho el depósito, es un dinero de nuestros hijos, que ya deberían tener en sus cuentas, nosotros cumplimos”, dijo uno de los elementos.

“Para nosotros, que no depositen para la familia, es un problema, porque nuestras ex esposas pueden actuar jurídicamente, es una prestación que les corresponde y que ya nos descontaron”, dijo otro de los afectados.

Manifestaron que se vulnera un derecho de sus familias, un derecho económico que ellos sí están cumpliendo como padres, por lo que desean una explicación o que el depósito quede a la brevedad posible.

“Nos dicen que la tesorera se fue a un viaje, no es la primera vez, otras veces también se va, no creo que no sepan lo que es trabajar de funcionario, lo que queremos es el dinero que nos corresponde y que necesitamos para los regalos”, dijo una de las afectadas.

Noroeste buscó a la tesorera, pero ésta se negó a declarar.

“No quiero dar información por teléfono, nos dieron pase de salida y no estoy en Presidencia”, dijo.