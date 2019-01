Policías denuncian falta de medicamentos en el Hospital Municipal de Mazatlán

Los elementos policiacos, que pidieron el anonimato, mencionan que en uno de los casos tiene más de 20 días sin recibir el medicamento correspondiente

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán denunciaron la falta de medicamentos en el Hospital Municipal "Margarita Maza de Juárez".

Los agentes policiacos, que pidieron el anonimato por temor a represalias, mencionaron que en uno de los casos tiene más de 20 días sin recibir el medicamento correspondiente y solo lo que le dan son contravales o recibos para que regresen cuando haya el medicamento correspondiente.

Además mencionan que se les descuenta la cantidad de 50 pesos mensuales desde ya hace algún tiempo, donde esa cuota era para las mejoras y medicamento en dicho hospital.

"Nos descuentan creo que desde con Higuera que en un inicio eran 20 pesos, y ya pues ha ido aumentando hasta ahorita que son 50 pesos, pero el problema no es que nos descuenten sino que no hay medicamento, si lo hubiera no pasaría nada", mencionó un elemento policiaco quien prefirió el anonimato.

En otros casos cuando algún elemento sufre algún accidente o algún tipo de enfermedad mayor tiene que buscarle por sus propios medios incluso a llegar a pagarlos de su bolsa.

Hacen el llamado para que se les solucione este problema que es molesto cuando alguno de ellos llega a enfermarse o algún familiar ante la demora y faltante de medicamentos que en su caso son de primera necesidad.

"Tenemos ya batallando con esto desde hace tiempo, pero al llegar esta administración se hizo mas frecuente, yo le pido a Dios no enfermarme para no estar en esa situación, y pues mi familia es la que lo ha padecido", comentó otro elemento policiaco.