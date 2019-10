Policías dimos la cara, no somos cobardes, y no nos estábamos escondiendo: Mayor Leyva

Mucho de lo que hicimos en ese lugar fue proteger a las personas que estaban en estos lugares, dice el jefe policiaco

Noroeste / Redacción

El jueves negro, los agentes de la Policía Estatal Preventiva dieron la cara, no son cobardes y no se escondieron, hicieron frente a grupos de civiles armados para proteger a la ciudadanía, señaló el subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la SSP estatal, el mayor Carlos Hernández Leyva.

El pasado jueves 17 de octubre, elementos del Ejército mexicano implementaron un operativo de captura contra uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, sin embargo éste falló porque provocó una reacción violenta de grupos de civiles armados que sitiaron el corazón de la ciudad de Culiacán en minutos.

La ola de terror arrasó a los culiacanenses que se resguardaron en sus casas y otros más quedaron atrapados en medio de enfrentamientos entre los delincuentes y militares o elementos de la Policía Estatal Preventiva.

“... en el momento en que nosotros nos encontrábamos en el sector de la responsabilidad, la instrucción que nosotros teníamos era garantizar la seguridad de las personas que estaban ahí”, recalcó el mayor Hernández Leyva.

“Mucho de lo que nosotros hicimos en ese lugar fue precisamente eso, proteger a las personas que estaban en estos lugares y evidentemente durante el trayecto una serie de eventos que se presentaron, hubo unas agresiones que sufrió el personal por lo menos de la Policía Estatal que llegó para auxiliar”.

Recalcó que los agentes también estuvieron en riesgo y que el personal que acudió a los diferentes lugares estuvieron envueltos en enfrentamientos, a agresiones a balazos, ante civiles que también eran víctimas atrapadas en lugares públicos.

“Realmente nosotros salimos a eso, a tratar de contener lo que en ese momento estaba pasando, porque sabíamos que la sociedad y la ciudadanía, en esos lugares, lo requería y dimos la cara, nosotros no somos cobardes, no nos estábamos escondiendo de nadie, no estábamos utilizando ni a mujeres ni a niños como parapeto, y nosotros salimos a eso, a garantizar la seguridad de la ciudadanía”, señaló.

“Ahí hubo una situación en donde realmente hubo intercambio de disparos, no nos dimos tiempo de amenazarnos o nosotros decirles algo a ellos, porque eran enfrentamientos de manera directa, las agresiones que nos hicieron fueron de manera directa y nosotros respondimos”.