Policías disparan durante protesta por feminicidio en Cancún

Ciudad de México.- Policías municipales de Cancún, Quintana Roo, habrían disparado contra integrantes de colectivos feministas que se manifestaban por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado.

De acuerdo con reportes de medios locales, las integrantes de los colectivos habrán ingresado al Palacio Municipal de Cancún, por lo que los policías municipales habrían accionado sus armas.

El medio local DRV Noticias, las detonaciones sucedieron luego de que los manifestantes se encontraran afuera del Palacio municipal de Cancún, aproximadamente a las 19:00 horas.

Un video de la usuaria identificada como Paola Chiomante muestra a las manifestantes quemando una mampara, cuando de pronto los policías accionan sus armas. Tras ello, las manifestantes corren del lugar en busca de refugio.

Otro video compartido por el reportero Alejandro Castro, de Novedades de Quintana Roo, también muestra a los policías accionando sus armas para dispersar a las manifestantes.

A través de redes, las manifestantes que acudieron a la marcha denunciaron que las balas fueron detonadas por policías y eran de verdad, no de goma.

Las colectivas habían convocado a una manifestación con el fin de protestas frente a la Fiscalía de Quintana Roo, para denuncia la ineficacia de las autoridades en evitar la violencia en contra de las mujeres en el estado.

A través de su cuenta de Facebook, un usuario identificado como Julián Ramírez difundió un video en el que se aprecia cómo los policías disparan hacia las manifestantes y agreden a las personas que se encuentran en la zona.

“Hey, tranquilo; soy de derechos humanos”, dice un hombre, mientras policías se aproximan al lugar y los comienzan a golpear.

"Hey, hey, son mis alumnos. No los golpees. No mames, güey. Son mis alumnos. No, no.”, dice otro hombre que busca evitar que policías municipales golpeen a manifestantes.

Los oficiales lucen sus escudos y toletes mientras agreden verbal y físicamente a las manifestantes.

EL CASO

Bianca Alejandrina tenía 20 años y era conocida como “Alexis” por sus seres queridos. El pasado 7 de noviembre desapareció en el fraccionamiento Vista Real, en la Supermanzana 252 de Cancún, luego de salir a la venta de un vaporizador.

Tras ello, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda, conocido como ALBA, para ubicarla.

Sin embargo, el cuerpo de la joven fue hallado al interior de bolsas de plástico en un área verde ubicada en la calle Monte Pandera.