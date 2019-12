Policías estatales, militares y la Guardia Nacional realizan operativo tras reporte de civiles armados en Culiacán

Las acciones se llevaron a cabo en las inmediaciones del Desarrollo Urbano Tres Ríos

Noroeste / Redacción

11/12/2019 | 08:54 AM

CULIACÁN._ Tras reporte de personas armadas en las inmediaciones del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Novena Zona Militar y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo para brindar seguridad a la población, así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo.

El titular de la SSP Sinaloa describió que, por medio del número de emergencias 911, la noche del 10 de diciembre se recibió un reporte en el que se indicaba la presencia de personas armadas en dicho sector comercial, motivo por el cual de manera inmediata se desplegó un dispositivo con personal de las fuerzas federales y la Policía Estatal Preventiva, para asegurar la integridad de todos, se citó en un boletín.

Durante las acciones, los elementos hicieron recorridos de reconocimiento por distintos restaurantes, bares y centros comerciales con el fin de encontrar indicios, así como de brindar seguridad y tranquilidad a los comensales.

Como resultado, al entrevistarse con los presentes, los efectivos localizaron a unas personas que contaban con antecedentes penales, pero que no contaban con un mandamiento judicial y no portaban objetivo de delito alguno, por lo que no fueron asegurados.

Además, encontraron una maleta que contenía más de 25 mil pesos con una llave de un vehículo, misma que ninguno de los presentes reconoció, posteriormente se aproximaron a la unidad motriz y en su interior localizaron una funda para arma de fuego y un cargador, por lo que todo lo mencionado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Estas acciones forman parte de la vigilancia constante y permanente que se lleva a cabo dentro del Plan General Guadalupe-Reyes 2019-2020, para garantizar la tranquilidad de todos los sinaloenses, se establece en el comunicado.