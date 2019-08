Elementos de la Policía Federal (PF) cuidarán desde el próximo mes de octubre a los civiles que estén inscritos en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, informó este lunes 26 de agosto, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Aarón Mastache Mondragón.

Durante la presentación del diagnóstico de dicho Mecanismo elaborado por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el funcionario federal aseveró que se han detectado deficiencias en el servicio que presta la empresa de escoltas que cuidan de los beneficiarios, por lo que ahora serán elementos de la PF quienes cuiden de los periodistas y activistas.

En entrevista con Milenio, Mastache Mondragón detalló que con dicha acción la Segob podría ahorrar hasta un 20 por ciento en dicho concepto, además de que no descarta que los agentes que cuiden a los periodistas y defensores, pudieran ser los policías que se negaron a ser transferidos a la Guardia Nacional y a los que el Gobierno Federal les había propuesto sumarse a otras áreas.

El funcionario federal de la Segob reconoció que el mecanismo carece de medidas y protocolos preventivos para evitar ataques a periodistas, por lo que necesitan generar un mejor manejo de las alertas de riesgo, así como optar por alguna de las muchas ofertas de cooperación internacional.

Mastache Mondragón abundó que las entidades más preocupantes en materia de violencia contra periodistas, son: Ciudad de México, Tamaulipas y Guerrero, además de que en Quintana Roo han aumentado los casos de manera significativa, y en poco tiempo.

En la actualidad, según el funcionario federal, el mecanismo beneficia a 976 periodistas y defensores, pero en el año 2024, dicho número podría aumentar a 3 mil 452. Asimismo, desde el pasado 2000, 153 periodistas han sido asesinados, 12 de ellos solo en 2019.

La ONU-DH realizó un diagnóstico a petición de la SEGOB, en el cual encontró que ante el aumento de la violencia en México, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas podría requerir hacia el final del sexenio de Andrés Manual López Obrador de más de mil millones de pesos de presupuesto.

“Para 2019 el Mecanismo prevé un aumento del 26 por ciento del gasto asociado al Fideicomiso [del Mecanismo], en relación al año de 2018; si esta tendencia creciente se mantuviera, al final del 2024 el Mecanismo necesitaría un monto superior a mil millones de pesos para cubrir el gasto de las medidas de protección relativas a ese año”, indica el documento de 409 páginas.

“Suponiendo la misma tendencia constante entre 2025 y 2030, para el año 2030 se necesitarían recursos por 4 mil 130 millones de pesos”, indica el análisis, que, además, señala que la falta de recursos es un tema de preocupación este año, ya que la Segob prevé proteger a final de 2019 a mil 131 personas, con un gasto asociado de 325 millones de pesos.

Sin embargo, el presupuesto asignado para este año fue solamente de 207.6 millones, equivalente al 64 por ciento de la previsión. “Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones de pesos, que todavía no ha recibido respuesta”, indica la ONU-DH.

“En resumen, se prevé un aumento significativo de la población beneficiaria del mecanismo, pero el presupuesto disponible para 2019 es inferior a lo ejercido en 2018 y 2017”, dice el análisis, que encontró, también, que el personal del mecanismo tampoco ha aumentado, lo que redunda en una sobrecarga de trabajo, ya que entre 2014 y 2019 el número de personas protegidas se incrementó en un promedio del 28 por ciento al año.

“El Estado mexicano designó solamente 36 personas para operar el mecanismo que según la Ley fue creado ‘para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos’”, alerta la oficina en México del organismo internacional.

“Esta falta de personal impacta en las capacidades de actuación y, por ejemplo, casi nunca se cumplen los plazos definidos legalmente para la realización de una evaluación de riesgo y una parte de las personas beneficiarias no reciben un adecuado seguimiento a su situación de riesgo”, señala la ONU-DH.

Según el análisis encargado por la Segob, la demanda de protección de los periodistas y defensores de Derechos Humanos va al alza, debido a que hay un mayor conocimiento del mecanismo y que se tiene confianza en el mismo, pero también por el aumento de la violencia.

LYDIA CACHO TUVO QUE IRSE DE MÉXICO; FGR LE RETIRO PROTECCIÓN

El periodista Nevith Condés Jaramillo, de 42 años de edad, director de El Observatorio del Sur -medio digital con noticias locales sobre la zona colindante entre el Estado de México con Guerrero-, fue hallado sin vida la mañana del pasado sábado 24 de agosto, en la comunidad de Cerro de Cacalotepec, en Tejupilco.

No, el gobierno no está cumpliendo con su función de proteger a nadie más que a sí mismo. A mis colegas periodistas les mataron por ello. Sicarios entraron a mi casa, mataron a mis perritas e iban opor mí, yo estoy fuera del país porque la Fiscalía me retiró la protección. https://t.co/dra4rMhScN