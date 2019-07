Policías federales mantienen toma del Centro de Mando en CdMx, pese a anuncio de acuerdo

Los agentes han reiterado, en diversas ocasiones, que no desean pertenecer al nuevo cuerpo de seguridad, por lo que exigen un finiquito conforme a los años en los que han laborado en la institución

09/07/2019 | 12:01 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Decenas de policías federales mantienen tomado el Centro de Mando de la corporación, localizado en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, en demanda de una indemnización ante su rechazo a pertenecer a la Guardia Nacional.

Los elementos anunciaron que la tarde de esta martes llevarán a cabo una protesta y manifestaciones en las casetas de las principales carreteras que comunican a la capital del país.

El anuncio de los policías federales contrasta con las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de un acuerdo entre ambas partes.

Por la mañana, el mandatario mexicano anunció que ya se había llegado a un acuerdo con los elementos de la Policía Federal inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional, quienes tomaron desde la semana pasada el Centro de Mando ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y cerraron diversas vialidades en forma de protesta.

“Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal. Agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos porque ellos son los que nos ayudan con su participación. No se sostiene ningún movimiento si no hay respaldo ciudadano”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, el mandatario aseguró que a través de encuestas y mediciones se constató la inconformidad de la gente con el grupo de la corporación que encabezó las manifestaciones. “No se vio bien, sobre todo la agresión a mandos y la agresión a una mujer. Más lo de las tomas de carreteras, de calles. Eso no fue bien visto”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, reiteró que no se puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal por dichas acciones, ya que tienen el derecho a manifestarse y expresarse.

Destacó que en algunos casos actuaron por no contar con la información suficiente o por ser desinformados con que se les iba a correr, a quitar sus prestaciones, y que desaparecía su fuente de trabajo.

“Hubo una preocupación legítima, pero también hubo ‘mano negra’ sin duda, manejo de redes sociales con bots, miles de bots de cuentas hechas por empresas que tienen esa ocupación, que se dedican a eso, como mercenarios de las redes. De todas maneras, benditas redes sociales, pero existe esa manipulación. No prospera porque la verdad la gente está muy despierta, muy ‘avispada’, como nunca. Es un fenómeno increíble. Pueden montar una campaña, inundar las redes con mensajes en contra y con la utilización de bots y no pasa. No tiene buenos resultados por los ciudadanos”, subrayó López Obrador.

Informó que la Policía Federal de caminos continúa en las carreteras, debido a que esa no es tarea de la Guardia Nacional.

“Ese servicio continúa y lo seguirán dando quienes trabajan en esta corporación. Tenemos que mejorar el servicio en todo, que no haya extorsión, corrupción, pero eso no sólo en la Policía Federal de caminos, en el Gobierno en su conjunto”, añadió.

JUZGADO OTORGA AMPARO

Por otra parte, el juzgado séptimo en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a elementos de la Policía Federal que no quieran pertenecer a la Guardia Nacional, para que continúen percibiendo su sueldo, mientras se resuelve si el acuerdo de integración al nuevo cuerpo es constitucional.

La defensa legal de los elementos policiaco impugnó el acuerdo de López Obrador sobre la integración de la Guardia Nacional.

Dicho acuerdo estableció que el nuevo cuerpo de seguridad se integrará por elementos de la policía militar, naval y de la Policía Federal.

El amparo otorgado por el juzgado séptimo beneficiaría a al menos 3 mil 500 policías.