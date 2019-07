Policías federales no quieren ser de la Guardia Nacional y toman base de operaciones en la CDMX

Acusan que los quieren hacer renunciar a sus derechos labores desde que ingresaron a la corporación preventiva

Carlos Álvarez

Cientos de elementos de la Policía Federal tomaron esta mañana las instalaciones del Centro de Mando de la corporación en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, en protesta por ser incorporados a la Guardia Nacional (GN) y ser enviados a las tareas del nuevo cuerpo de seguridad a zonas foráneas, además de que acusan que se les reducirán salarios y bonos.

Los policías se rehúsan a asistir a las evaluaciones para incorporarse a la nueva corporación de seguridad pública, por lo que bloquean la avenida principal y no permiten la entrada ni salida de personal a la base. Exigen la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso Durazo Montaño, para que les explique cómo van a quedar establecidos sus salarios.

Los agentes de la PF, en su mayoría de la División de Fuerzas Federales, advirtieron que también podrían tomar camiones de los que utilizan para sus despliegues regionales, para acudir a Palacio Nacional a protestar.

Desde ayer algunos integrantes se rebelaron y rechazaron subirse a los vehículos para ser trasladados.

Los policías federales denunciaron la desaparición del bono de Operatividad, que es distinto al sueldo y que asciende a alrededor de 9 mil 180 pesos mensuales, y que es otorgado a los agentes que son desplegados a estados violentos.

Los agentes en rebeldía exigen, también, que les sea consultado quién desea pasar a la Guardia Nacional y que este movimiento no sea obligatorio. Los federales inconformes indicaron que se encuentran francos y que la seguridad de rutina no se ve afectada.

Este mismo día, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Policía Federal "se echó a perder", ya que cuidaban más a funcionarios que a la gente. Además, señaló que las protestas en la corporación se deben a las resistencias debido a que estaban "mal acostumbrados".

"Por ejemplo, el Gobierno contrataba vigilantes o policías para cuidar instalaciones, había 50 mil, mucho más que los que cuidaban a la gente, los que contrataba el Gobierno para cuidar a funcionarios e instalaciones", dijo el mandatario nacional.

"Hay muchas resistencias porque estaba mal la Policía Federal, se echó a perder cuando pasó a formar parte de Gobernación [Segob], ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos, muchos abusos, entonces, pues estaban mal acostumbrados algunos", indicó el presidente.

"Y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba, no se estaban portando bien, ya todos a portarnos bien", dijo López Obrador, para luego asegurar que los elementos no están obligados a incorporarse a la nueva corporación de seguridad, que este proceso es voluntario, y que no serán despedidos.

Además, el mandatario nacional rechazó que se vayan a bajar sueldos a los policías federales que se incorporen a la GN y afirmó que la instrucción es que "se les pague bien". Asimismo, mencionó que quienes por cuestiones físicas no sean incorporados a la Guardia Nacional, serán designados a otras tareas.

"Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos suelos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación [...] El proceso que se está llevando a cabo para que los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional es voluntario", indicó el presidente.

"Y si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional, si no los reúnen de todas maneras no van a ser despedidos porque hay otras tareas que se van a seguir llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad Pública", afirmó López Obrador.

En días pasados, Durazo Montaño aseguró que el sueldo de un elemento de la GN oscila en los 18 mil pesos al mes. Mientras que en enero, el funcionario federal se comprometió con los miembros de la PF a saldar los adeudos por concepto de diversos bonos.

"Tan solo del ejercicio presupuestal 2018 se tiene un adeudo total de 4 mil 907 millones de pesos por conceptos como hospedaje, alimentos, operatividad y combustible. Sin embargo, al cierre de 2018 solo contamos con 608 millones para cubrir adeudos de ejercicios anteriores", indicó el titular de la SSPyPC.