Policías federales rebeldes piden a Calderón los represente; dicen a AMLO que no hay mano negra

En conferencia de prensa, los uniformados acusaron que el actual Gobierno federal no ha sido claro y que no ha especificado cuál sería su salario si se incorporan a la Guardia Nacional, qué seguros van a tener y bajo qué criterios se realizaría su despliegue en el país

Sinembargo.MX

Elementos de la Policía Federal (PF) que mantienen la toma del Centro de Mando de Iztapalapa negaron esta mañana que exista “mano negra” detrás de sus protestas, como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y enviaron una invitación al ex mandatario Felipe Calderón para que sea su representante sindical.

“Invitamos al expresidente Felipe Calderón a que se nuestro representante sindical, ya que fue quién apoyó más a la corporación y nos dio fuerza”, dijo uno de los voceros de los uniformados inconformes.

En un mensaje a medios de comunicación, los oficiales rechazaron que haya líderes o “mano negra” en su movimiento, el cual, consideran, busca el bienestar y la dignidad de la corporación.

A su vez, acusaron que el actual Gobierno federal no ha sido claro y que no ha especificado cuál sería su salario si se incorporan a la Guardia Nacional, qué seguros van a tener y bajo qué criterios se realizaría su despliegue en el país.

“No son claros, no especifican bien los tiempos de operación en zonas foráneas, nada de esto es claro y no saben explicarlo, la Guardia Nacional es un plan improvisado”, denunció un policía federal.

AMLO PIDE INVESTIGAR CORRUPCIÓN EN LA PF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que ordenó investigar a fondo la corrupción en la Policía Federal (PF), y afirmó que la protesta de los agentes no tiene una “causa justa”porque no hay despidos ni pierden prestaciones al ingresar a la Guardia Nacional.

“Sí, reafirmo mi postura de ayer. Creo que en el video está claro. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento no es por una causa justa porque no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer, los policías federales rebeldes levantaron barricadas y ahorcaron a la capital mexicana con al menos cinco bloqueos en distintos puntos, incluyendo carreteras de acceso.

“Cuando hablo de ‘mano negra’ es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal. Los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo. Hoy a las 11 de la mañana va a informarlo el Secretario de Seguridad Pública [Alfonso Durazo]. Para que el pueblo sepa y no haya manipulación”, precisó el Jefe del Ejecutivo federal.

“Ayer corrió la noticia, y allí sí hubo cadena nacional”, agregó. Los medios tradicionales, dijo, estaban “encarrerados, con un gran despliegue”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario reiteró que la Policía Federal se echó a perder y que lo de ayer es una muestra evidente. “Y también estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional. Ayer decían que no querían que les hicieran exámenes, entonces cómo va a ser la cosa, ¿va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? ¿Vamos a simular?”, cuestionó.

Asimismo, recordó que está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, y que pese a ese mandamiento legal, se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, con el objetivo de que todos mantengan su trabajo.

“Estamos haciendo un reajuste, un reacomodo. Les decía yo ayer que el Gobierno contrata a cerca de 50 mil elementos, policías privados. Fomentaron la creación de estas corporaciones y se llegó al extremo de que el Gobierno contrataba más policías privados que los policías de Gobierno federal para garantizar la seguridad del pueblo. Todas estas cosas se están regularizando”, destacó el Presidente.

Además, informó que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se está creando un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicios de seguridad, por ello, “los elementos de seguridad que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y sí hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”.

Por otro lado, reveló que ordenó realizar una investigación a fondo, dar a conocer las denuncias de corrupción e investigar más a la Policía Federal. “Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene un costo en el mercado de 600, 800 millones, y lo compraron en 2 mil 600 millones”, apuntó.

PF ROMPE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Elementos de la Policía Federal que se encontraban en el Centro de Mando de la dependencia en la Alcaldía de Iztapalapa cesaron ayer por la noche las negociaciones que mantenían con autoridades ante la negativa por transparentar el diálogo con presencia de medios de comunicación.

La Comisión de manifestantes, integrada por representantes de la Policía Federal dio a conocer a medios que este jueves irían a paro de labores indefinido en todo el país, esto hasta conseguir que sus demandas sean atendidas.

De acuerdo con información de medios nacionales, los aproximadamente dos mil elementos permanecerán en las instalaciones de CONTEL noche y día, hasta que sus demandas sean resueltas.

En breve mensaje a medios de comunicación, los inconformes denunciaron que elementos del Ejército Mexicano y la Marina supuestamente los rodearon, por lo que responsabilizaron a las autoridades de lo que pueda ocurrir.

Horas antes, Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública, dijo que pidió a los agentes federales la formación de una comisión para entablar un diálogo.

“Es una comisión que ellos nombraron y no queremos que sea un diálogo de sordos, son elementos con una formación y una capacitación, ellos nos han defendido y nos han protegido a los mexicanos, y saben que en este tipo de situaciones lo mejor es formar una comisión”, dijo Mejía.

También por la tarde, Ignacio Benavente Torres, presidente de Pro libertad y Derechos Humanos en América, informó que la mesa de diálogo se cerró por el incumplimiento de acuerdos que pidieron en el pliego petitorio, así como la presencia de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la reunión.

Para que sus demandas sean cumplidas, los policías convocaron desde esta tarde a un paro nacional de labores desde las 09:00 horas. Según un mensaje difundido en redes sociales, los elementos llamaron a no realizar patrullajes, servicios administrativos o cualquier servicio inherente a la Policía Federal “ya que cada uno apoyando desde su trinchera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta”, indicaron.

Los policías defendieron en el mensaje que el paro se realizará “como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar esta problemática”.