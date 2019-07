Policías Federales se rebelan: bloquean varios puntos del país y lanzan pliego petitorio; AMLO los critica

Inconformes por haberlos encuadrados en la nueva corporación, protestan además por el pago de bonos de operatividad, así como de antigüedad en la corporación, incremento de salarios y mejores condiciones laborales

Noroeste / Redacción

Policías federales realizan este miércoles bloqueos en cuarteles, sedes, avenidas y carreteras de varios puntos del país, en protesta por su incorporación a la Guardia Nacional, así como por el pago de bonos de operatividad, así como de antigüedad en la corporación, además de incremento de salarios y mejores condiciones laborales.

Desde las 10:30 horas un grupo de alrededor de 50 policías federales bloquea y mantienen cerrado el paso vehicular en los carriles laterales y centrales del sentido sur a norte del Periférico Sur, frente a la sede principal de la institución en la Ciudad de México.

Además, otro contingente de manifestantes realiza un bloqueo en la Carretera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 11, cerca de la base de la corporación ubicada en San Juanico.

Los policías federales, todos uniformados, colocaron trafitambos y piedras para impedir la circulación vehicular. Sólo permiten el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

Asimismo, hay reportes de protestas en Querétaro; Morelia, Michoacán; Tijuana, Baja California;, Chiapas y el Estado de México. En el Centro de Mando de la alcaldía de Iztapalapa, los agentes se apostaron afuera de la sede en demanda de la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso Durazo Montaño.

Este mismo día, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, ex jefa de la la División Científica de la Policía Federal -que ella fundó- y actual titular de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, fue agredida física y verbalmente por elementos de la PF inconformes por ser incorporados a la nueva corporación de seguridad.

Durante la manifestación algunos policías federales gritaron "traidora" a Trujillo Mariel, quien también fue agredida a golpes, tras ser empujada en la entrada del Centro de Mando de la PF en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Sin embargo, tras varios minutos de forcejeo, Trujillo Mariel logró salir del lugar donde fue agredida, para dirigirse a los inconformes, a quienes les aseguró que ella y una comitiva de manifestantes irían a la oficina de Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para entregarle un pliego petitorio y resolver sus demandas.

"Les habla Patricia, soy policía federal, respeto los principios de mi institución y quiero dialogar [...] No me voy a mover de aquí hasta que no quede resuelto el último pliego petitorio", indicó Trujillo Mariel. Sin embargo, los mandos de la PF no logran convencer a los agentes a integrarse a la Guardia Nacional.

Tras integrarse una comisión, unos 10 policías federales subieron a la oficina, pero el resto de los agentes presionaron para que dicha reunión ingresarán los medios de comunicación. La situación provocó empujones y después golpes entre los propios uniformados, ya que otro grupo de ellos no permitían el acceso a la prensa.

Los policías federales cuestionaron a sus mandos respecto al tabulador en ese cuerpo de seguridad, el respeto a su antigüedad, prestaciones vigentes y si van a ser sometidos a la disciplina militar. Pero ninguno de estos planteamientos fueron aclarados por parte de Trujillo Mariel o de Raúl Ávil Ibarra, titular de la Coordinación de Operaciones Especiales de la División de Fuerzas Federales.

El comisario explicó a la tropa que ser parte de la Guardia Nacional es una orden del titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que será una decisión de los agentes ser parte o no de la nueva corporación de seguridad, por lo que dejó abierta una mesa de liquidación para que los federales se retiren de forma voluntaria.

Sin embargo, según el diario Reforma, que informó del hecho, esto "enardeció" más a los uniformados, quienes por momentos dejaron a sus mandos con la palabra en la boca y salieron a cerrar por momentos la lateral de Periférico Oriente.

Desde muy temprano esta mañana, cientos de elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones del Centro de Mando de la corporación, en protesta por ser incorporados a la GN y ser enviados a las tareas del nuevo cuerpo de seguridad a zonas foráneas, además de que acusan se les reducirán salarios y bonos.

Los policías se rehúsan a asistir a las evaluaciones para incorporarse a la nueva corporación de seguridad pública, por lo que bloquean la avenida principal y no permiten la entrada ni salida de personal a la base. Exigen la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso Durazo Montaño, para que les explique cómo van a quedar establecidos sus salarios.

Los agentes de la PF, en su mayoría de la División de Fuerzas Federales, advirtieron que también podrían tomar camiones de los que utilizan para sus despliegues regionales, para acudir a Palacio Nacional a protestar. Desde ayer algunos integrantes se rebelaron y rechazaron subirse a los vehículos para ser trasladados.

Los agentes en rebeldía exigen, también, que les sea consultado quién desea pasar a la Guardia Nacional y que este movimiento no sea obligatorio. Los federales inconformes indicaron que se encuentran francos y que la seguridad de rutina no se ve afectada.

EL PLIEGO PETITORIO DE LOS AGENTES DE LA PF

La convocatoria difundida entre los elementos de la PF llamaba a que este miércoles, a partir de las 09:00 horas, día en que iniciaron los procesos de evaluación para incorporarse a la Guardia Nacional, los policías federales dejaran sus cuarteles y labores para salir a manifestarse.

Los policías federales inconformes aseguraron en un pliego petitorio de 16 puntos, que los lentes, cascos, fornituras y otros enseres utilizados para la GN, han tenido que ser costeados por ellos mismos, además de que los uniformes de la Guardia Nacional, así como el equipamiento, se encuentra en mal estado, por lo que exigieron de que estos artículos se les proporcione dos veces al año.

"Queremos una disculpa pública de los funcionarios que han dicho que la Policía Federal está llena de corruptos. Todos los que estamos aquí somos personal desplegado, personal operativo de fuerzas federales, que pésele a quien le pese, es la corporación más valiente y quienes más vidas ha proporcionado al País y que no ha sido valorado", expuso un vocero de los manifestantes.

El pliego petitorio inicia con la solicitud de "Respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal", ya que argumentaron, no se ha respetado la antigüedad laboral, las prestaciones laborales, la devolución de un bono de operatividad de 9 mil 800 pesos por cada 25 días laborados.

Además, los elementos de la PF exigieron que no sea el personal militar el que los evalúe, ya que aseguraron, éste no tiene conocimiento de la función policial. Asimismo, los policías federales advirtieron que no son elementos castrenses y "no viviremos en cuarteles militares".

Por otra parte, los agentes de la Policía Federal demandaron que el salario quincenal sea de 15 mil pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019 y que el sueldo base de dos mil 300 pesos desaparezca.

Asimismo, pidieron la eliminación del polígrafo a partir de este 3 de julio; que sus horarios sean establecidos conforme a la Ley Federal del Trabajo; y que renuncien todos los mandos, desde los comandantes de compañía, hasta los directores, al afirmar que ellos son quienes realizan prácticas de corrupción.

Solicitaron también una oficina de derechos humanos y un sindicato para la Policía Federal-Guardia Nacional. "De no llegar a un acuerdo, seguiremos en pie de lucha y no nos moveremos hasta realmente ser atendidos", advirtieron los agentes en el pliego petitorio.

CRITICA AMLO A LA POLICÍA FEDERAL

Este mismo día, durante su conferencia matutina, López Obrador criticó que la Policía Federal "se echó a perder", ya que cuidaban más a funcionarios que a la gente. Además, señaló que las protestas en la corporación se deben a las resistencias debido a que estaban "mal acostumbrados".

"Por ejemplo, el Gobierno contrataba vigilantes o policías para cuidar instalaciones, había 50 mil, mucho más que los que cuidaban a la gente, los que contrataba el Gobierno para cuidar a funcionarios e instalaciones", dijo el mandatario nacional.

"Hay muchas resistencias porque estaba mal la Policía Federal, se echó a perder cuando pasó a formar parte de Gobernación [Segob], ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos, muchos abusos, entonces, pues estaban mal acostumbrados algunos", indicó el presidente.

"Y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba, no se estaban portando bien, ya todos a portarnos bien", dijo López Obrador, para luego asegurar que los elementos no están obligados a incorporarse a la nueva corporación de seguridad, que este proceso es voluntario, y que no serán despedidos.

Además, el mandatario nacional rechazó que se vayan a bajar sueldos a los policías federales que se incorporen a la GN y afirmó que la instrucción es que "se les pague bien". Asimismo, mencionó que quienes por cuestiones físicas no sean incorporados a la Guardia Nacional, serán designados a otras tareas.

"Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos suelos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación […] El proceso que se está llevando a cabo para que los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional es voluntario", indicó el presidente.

"Y si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional, si no los reúnen de todas maneras no van a ser despedidos porque hay otras tareas que se van a seguir llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad Pública", afirmó López Obrador.

En días pasados, Durazo Montaño aseguró que el sueldo de un elemento de la GN oscila en los 18 mil pesos al mes. Mientras que en enero, el funcionario federal se comprometió con los miembros de la PF a saldar los adeudos por concepto de diversos bonos.

"Tan solo del ejercicio presupuestal 2018 se tiene un adeudo total de 4 mil 907 millones de pesos por conceptos como hospedaje, alimentos, operatividad y combustible. Sin embargo, al cierre de 2018 solo contamos con 608 millones para cubrir adeudos de ejercicios anteriores", indicó el titular de la SSPyPC.