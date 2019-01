Policías invitan a la sociedad a restablecer la confianza en ellos

En un panel organizado en Culiacán, elementos de seguridad de todos los niveles comparten reflexiones en torno a su trabajo y pidieron a la sociedad que confíe de nuevo en ellos

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El día de hoy se llevó a cabo un pánel entre elementos de distintos niveles de la Seguridad Pública en Sinaloa, en el que las autoridades compartieron sus experiencias laborales e hicieron un llamado a la sociedad a que vea con mejores ojos el trabajo que ellos realizan.

En el evento realizado en Culiacán, se contó también con la presencia de Bernardo León Olea, ex comisionado de Seguridad en Morelia, Michoacán, y quien coordina el modelo de policía y justicia cívica en León, Guanajuato.

León Olea aseguró que el Sistema de Seguridad en este país tiene un diseño fallido, y que es necesario definir mejor las funciones de los elementos de cada nivel.

“Una de las cosas que tiene nuestro país es que necesitamos repensar la estructura de la policía para que la policía funcione bien... En México tenemos problemas de inseguridad, casi, les diría por una sola razón: porque abandonamos 100 años a los policías... Es importante darnos cuenta que nuestro sistema tiene un defecto de diseño, tenemos que reformar nuestro sistema para que las policías municipales hagan todo lo que pudieran llegar a hacer”, expresó.

“No podemos hacer que las policías estatales y federales, ni la Guardia Nacional, sea una policía 'municipalota'. O sea, las policías tienen sus competencias y es importante que las aclaremos. La Policía Municipal es la policía que está más cerca, la que lidia probablemente con el 98 o 99 por ciento de los delitos”, aseguró.

Héctor Ruiz Gutiérrez Cosio, director de la Unidad Preventiva de la Policía Municipal de Culiacán, compartió las acciones que están emprendiendo en esta división del cuerpo de seguridad.

“La Policía Municipal no es únicamente una policía reactiva. No es, como nosotros nos imaginamos, que llega un policía, detiene, lleva y se acabó el problema. Estamos viendo, estamos actualizando una parte proactiva... Hoy en día contamos con varias unidades dedicadas también a construir la paz. Tenemos la Unidad de Prevención, donde personal como psicólogos y trabajadoras sociales hacen un acercamiento directo en las colonias, en los parques, en diferentes ámbitos, para llevar un acercamiento de la policía al ciudadano para una mejor atención”, comentó.

“Contamos también, de reciente creación en el último semestre, con la Unidad de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género. Está conformado por policías debidamente capacitados, todos ellos cuentan con licenciatura en psicología. Estos policías realizan patrullajes normales pero atienden todos los casos que tienen que ver con la violencia familiar, apoyo a indigentes, apoyo a menores en estado de abandono, adultos mayores. Es la dedicación o es la cara que muchos ciudadanos no vemos”, reflexionó.

SER POLICÍA, UNA PASIÓN Y ORGULLO

Dos elementos de la Policía Estatal, los agentes Felina y Estaño, cuyos nombres reales fueron omitidos por cuestión de seguridad, compartieron lo que significa para ellos el trabajo del día a día.

“Ser policía es una pasión... Me entró la idea de ser policía para ayudar a la ciudadanía a tener paz. Lo considero al policía como un Superman, para hacer las cosas bien y que haya paz... Me gusta dialogar con la ciudadanía, platico con las personas, me acerco, me gusta ganarme a la gente y ganarme su confianza... Yo le pediría a los jóvenes que se acercaran, es una profesión muy bonita”, compartió el agente Estaño.

“El ser madre no hace que me haga a un lado de lo que es ser policía. Es duro, porque el tiempo que comparte uno con sus hijos tiene que ser de calidad, para dejarles buenos valores. ¿Por qué? Porque recorremos todo el estado. A veces hay misiones de 15, 20 días en lugares donde no hay señal telefónica... Pero ante todo somos seres humanos y tenemos la necesidad de un trabajo, y es un trabajo que para mí es un orgullo”, expresó la agente Felina.

ESTÁ PARA CUIDAR

El mayor Carlos Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, manifestó que a los policías se les da una capacitación para acatar la Ley e invitó a la ciudadanía a denunciar a aquellos elementos que así no lo hicieren.

“El policía está para cuidar, está para proteger y está para servir. Es algo que nosotros les inculcamos a nuestros policías... Cuando un policía no cumple con ese decálogo con el cual fue formado, cuando un policía transgrede la Ley, pues es alguien que puede dañar no solo a la imagen de la corporación sino también a la sociedad”.

“Nosotros, como parte interna de la Secretaría, pues tenemos las Comisiones de Honor y Justicia que se encargan de verificar todo aquello que tiene que ver con faltas... Algo que siempre decimos nosotros a la sociedad, es que cuando vean a un policía que no está actuando conforme a los principios que tiene que tener un servidor público, por favor, denúncienlo. Hemos recibido denuncias y créanme que todas han sido atendidas”, aseguró.

El sub oficial Alán Ruiz García, encargado de Seguridad Vial de la Policía Federal en Sinaloa, compartió los quehaceres que realiza este nivel del Sistema de Seguridad.

“Por parte de la Policía Federal, aquí en Sinaloa, hacerles saber que estamos conformados por 7 divisiones: científica, de investigación, inteligencia, antidrogas, fuerzas federales, los compañeros de gendarmería y seguridad regional... Contamos con personal capacitado tanto operativamente como administrativo, compañeros que tienen mayores capacidades para tener acercamiento con la ciudadanía o compañeros con capacidades para enfrentar los riesgos que son más latentes para la ciudadanía”, detalló.

Para Renato Ocampo Alcántar, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, es sumamente importante cambiar el paradigma de desconfianza que existe entre la sociedad y las fuerzas policiacas locales.

“Creo que la solución está con nuestros policías municipales y nuestra policía estatal, y que nosotros como ciudadanos debemos acompañarlos, porque ellos son la solución. Por supuesto que ayuda un tema de Guardia Nacional y apoyo federal, pero no es la solución, porque los policías municipales y estatales son los que conocen las comunidades y conocen a los ciudadanos de los municipios, porque el 95, 98 por ciento de los policías son del municipio en que trabajan”, comentó.

"Tenemos que cambiar ese paradigma de desconfianza hacia los policías... Tenemos que recuperar la dignificación del papel policial, y tenemos que, como ciudadanos, entender que nuestros policías son igual que nosotros”, consideró.