Policías jubilados de Escuinapa reclaman aumento salarial

Quieren equipararse a los elementos en activo, pero no hay recursos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Policías y tránsitos pensionados y jubilados solicitaron incremento salarial del 10 por ciento, para igualar lo otorgado en 2018 al personal de la corporación en activo.

"Ya habíamos tenido el acercamiento con el Presidente, venimos en febrero y nos dijo que no tenían el recurso, sabemos que en marzo llega, pedimos de la manera más atenta ese incremento", dijo Francisco Manuel Hernández Huerta.

El reglamento de Seguridad Pública, en su artículo 122 les da ese derecho, manifestó, pues señala que los incrementos se otorgarán de manera pareja a elementos activos y jubilados.

Lo que desean es que les den una información clara, para no estar dando vueltas a Palacio Municipal, pues sienten que les están mintiendo en relación al presupuesto.

"No pueden asegurar algo que no es seguro, no nos han asignado recursos del presupuesto, decir que es mentira, hay que definirlo bien", dijo el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

El presupuesto no ha llegado, por eso no ha tenido respuestas sobre este incremento.

La tesorera Iliana Barrón Aguilar manifestó que en mayo habrá incrementos de acuerdo a lo que le ha indicado el Alcalde Emmett Soto Grave.

El regidor del PAN, Alberto Ramos Corona, dijo que el Alcalde Emmett Soto Grave ya llegó a un acuerdo para tener este incremento, y se lo recordará entrando el mes.

El regidor del PRI, Santos Gómez Sánchez, pidió que se le contemple a los elementos jubilados y pensionados para ese incremento, pues es algo que merecen después de haber estado en una área tan delicada, como es Seguridad Pública y Tránsito Municipal.