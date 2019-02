Política de Estrada no va en línea con la de AMLO: Canaco

A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Estrada Ferreiro no se ha acercado con las cámaras empresariales, afirmó Octavio Crespo Sánchez

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Octavio Crespo Sánchez afirmó que la política de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, y la de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, no va en la misma línea.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán señaló que la relación del Alcalde de Culiacán con los empresarios, pero sobre todo, con la cámara que representa, ha sido nula, lo cual contrasta con la cercanía que ha tenido el Presidente de la República con la iniciativa privada.

“El Presidente López Obrador, y nuestro Presidente Nacional, el Arquitecto José Manuel López Campos, han tenido una muy buena relación. Él estuvo cuando fue electo y estuvo ya en funciones con nosotros, y ha habido un buen 'click', un buen entendimiento, porque el Presidente reconoce que la mejor manera de generar riqueza es generando empleos”, mencionó.

“Como que no va en línea (Estrada Ferreiro)... recientemente se acaba de reunir (AMLO) con el Consejo Mexicano de Negocios, acaba de tener una reunión para escucharlos, y también se ha reunido con las cúpulas empresariales. Aquí es lo que nosotros decimos, 'bueno, qué pasa con nuestro Presidente', deberíamos de aterrizar a nivel Estado, a nivel municipio, esa buena relación”, agregó.

Crespo Sánchez aseveró que desde que el morenista triunfó en la capital sinaloense se le ha buscado para que escuche a la cámara empresarial; sin embargo, el diálogo a profundidad no se ha dado, por lo que el Presidente de la Canaco siente que el Alcalde no ve necesario al sector empresarial en su proyecto de gobierno.

“Nosotros desde que fue electo lo buscamos, porque traemos como referencia de que los anteriores presidentes, y así lo digo en plural, siempre había sucedido, que desde que eran electos, teníamos un acercamiento para hacerle planteamientos que competen a nuestro organismo, y en esta ocasión no ha sucedido así”, lamentó.

“No estoy seguro si él piensa que no somos necesarios, o si no podremos aportar en su proyecto de gobierno, no sabemos, porque no nos lo ha manifestado de esa manera... sentimos como que el Presidente nos ha desairado”, subrayó.