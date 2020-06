Diversos actores políticos y económicos se deslindaron del Bloque Opositor Amplio, el “BOA”, denunciado este martes 9 de junio por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual supuestamente busca desplazar al partido que él dirigió y fundó, Morena, como primera fuerza política en las elecciones intermedias del 2021 y acelerar la salida del titular del Poder Ejecutivo Federal, con la revocación de mandato.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, leyó el documento “Rescatemos México”, en el que se explica la presunta estrategia que seguiría el grupo opositor a López Obrador.

"Las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazan tajantemente que integren el llamado Bloque Opositor Amplio (BOA), dado a conocer esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas", se indicó en un comunicado.

"El TEPJF siempre ha desempeñado una labor jurisdiccional en defensa de los derechos de las y los mexicanos, apegados a la Constitución y con respeto total a las instituciones del país.

No hay lugar para malas interpretaciones: somos una institución del Estado mexicano, alejados de señalamientos políticos, nos concentramos en proveer certeza y seguridad jurídica en asuntos electorales", abundó el Tribunal.

"En #QuintanaRoo creemos en la UNIDAD y la coordinación en el trabajo. Creo en la Democracia y la política que nos permite pensar diferente pero ponernos de acuerdo para avanzar.

No he participado ni participaré en ningún bloque que busque desestabilizar al País", escribió en su cuenta de la red social Twitter, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.

"‪Es muy irresponsable culpar a la oposición de los malos resultados del gobierno federal. Intentar distraer la atención con ideas conspirativas como el Bloque Amplio Opositor es apartarse de lo verdaderamente urgente", publicó en Facebook, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No soy "promotor ni actor" de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado "Rescatemos a México". No me metan en su complot. CGL