Políticos mexicanos promueven 'curas' para el Covid-19 aún sin sustento científico

Sin tener evidencias científicas, políticos mexicanos se suman a las voces que, en medios de comunicación y redes sociales, difunden “curas” para Covid-19. El caso más reciente es el del Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien asegura haber recuperado a 30 personas con un tratamiento basado en células madre

06/08/2020 | 08:43 AM

MÉXICO._ La búsqueda desesperada por un tratamiento efectivo contra Covid-19 alcanza a los políticos mexicanos, que promueven desde remedios milagrosos hasta medicamentos derivados de célula madre que no tienen aún el aval de la ciencia.

Hace unos meses, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aseguró estar “blindada” en contra del virus porque tomaba unas gotas con “nanomoléculas” elaboradas a partir de cítricos.

“Las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, entonces yo le pedí y además, a mis colabores les distribuí gotas”, dijo la funcionaria, quien también convidó el antídoto a algunos de los gobernadores que se han contagiado de la Covid-19, como el queretano Francisco Domínguez, el tabasqueño Adán Augusto López y el hidalguense Omar Fayad.

Ahora, Omar Fayad, es uno de los políticos más entusiastas en la cura contra el coronavirus. Apenas el domingo 2, tuiteó:

“Soy un paciente que se ha recuperado del #coronavirus, y mi plasma cuenta con suficientes anticuerpos, por lo que soy el primer donador en el estado y mediante este procedimiento, podremos salvar la vida de enfermos afectados por el #COVID19″, expuso.

Una semana antes, Fayad publicó que el Gobierno de su estado junto con un grupo de científicos lograron “un tratamiento revolucionario” realizado con células madre mesenquimales.

El Gobernador Fayad explicó que las pruebas realizadas en 30 pacientes graves de Covid-19 fueron provechosas, luego que 26 de esos pacientes lograron curarse. Fayad dijo que esta cura buscaba la aprobación de las autoridades federales.

Sin embargo, el uso de plasma de convaleciente aún está en pruebas y la propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que “a la fecha, la experiencia con el uso de plasma de convalecientes para tratamiento de la Covid-19 es limitada”.

ALTERNATIVAS “AZAROSAS”

El mismo domingo 2 en la noche, durante la conferencia diaria de la Secretaría de Salud, Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud (CINS), alertó que “la búsqueda de alternativas de tratamiento debe de guiarse por los fundamentos propios de la ciencia y no de manera desorganizada o azarosa”.

Kawa fue enfático: Hasta el momento y con base en los resultados que se tienen de los estudios llevados a nivel internacional, no se recomiendan para tratar la Covid-19 la terapia de células madre, el dióxido de cloro, la ivermectina, la nitazoxanida, la azitromicina, el oseltamivir, la hidroxicloroquina, el tocilizumab.

“Ningún medicamento fuera de sus indicaciones terapéuticas que no haya sido probado a través de ensayos clínicos controlados y cuyos resultados hayan sido puestos públicamente y por medio de revisión de pares a la comunidad científica”, alertó.

El funcionario explicó que la única recomendación que hay hasta el momento para pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario es el uso de dexametasona, en la dosis señalada por la Secretaría de Salud:

Kawa hizo un llamado a apelar al “rigor científico y actitudes éticas” para el manejo de pacientes con Covid-19. Pidió no tratar enfermos con remedios que no tiene evidencia científica “es una mala práctica médica y tiene implicaciones éticas muy serias, puede causar graves daños a la salud”.

Esta es la actualización de los estudios de algunos medicamentos:

Hidroxicloroquina: “los resultados demostraron que no hay evidencia de sus beneficios clínicos que justifiquen su uso”.

Tocilizumab: “el tocilizumab no es útil para el tratamiento de personas con Covid-19. Pero no nada más no es útil, es un fármaco que tiene muchos riegos, porque causa inmunosupresión, puede reactivar infecciones como tuberculosis, puede empeorar el estado de pacientes que tengan infecciones bacterianas, virales o fúngicas activas”.

Remdesivir: “los estudios que se tienen con remdesivir, que es un antiviral que se empezó a probar en estudios multicéntricos, multinacionales con la participación de centros aquí en México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los resultados de los primeros ensayos demostraron que acortó el tiempo de recuperación de los pacientes de 15 a 11 días, más o menos, en adultos hospitalizados con Covid-19, pero no redujo la mortalidad comparado con los pacientes que recibieron únicamente el tratamiento estándar”.

Remdesivir/Baricitiniv: “Los resultados o cómo va el estudio no lo vamos a saber hasta que se termine el estudio y podamos hacer los análisis para comparar los pacientes que recibieron los fármacos, versus los pacientes que recibieron el tratamiento estándar”.

Plasma convaleciente: “estamos realizando un ensayo clínico controlado aleatorizado y multicéntrico en casos de enfermedad grave con Covid-19, en el cual a los receptores, a los enfermos, se les aplica el plasma que contiene anticuerpos y que contiene anticuerpos con capacidad de neutralizar al virus”.

Favipiravir: “este es un ensayo clínico multicéntrico para determinar si el favipiravir en pacientes no graves detiene la progresión de la enfermedad y evita que lleguen a un proceso de requerir ventilación mecánica, que es lo que conocemos como la intubación. Y entonces lo que se está estudiando es si tiene o no tiene capacidad este antiviral de mejorar la progresión para no llegar al estado grave”.

Favipiravir/Maraviroc: “el maraviroc que es un fármaco que tiene capacidad de modular la respuesta inmunológica, de tal forma que al mismo tiempo que se está dando un antiviral para tratar de disminuir la capacidad de causar daño del virus, por otro lado, se está dando un inmunomodulador para tratar de reducir la respuesta inflamatoria que tienen las personas infectadas que participan también en el daño que tiene el pulmón de las personas infectadas. Entonces vamos a ver si con esta combinación se puede mejorar y prevenir que las personas progresen al estado grave de la enfermedad”.

Maraviroc: “es un fármaco que tiene capacidad de modular la respuesta inmunológica, de tal forma que al mismo tiempo que se está dando un antiviral para tratar de disminuir la capacidad de causar daño del virus, por otro lado, se está dando un inmunomodulador para tratar de reducir la respuesta inflamatoria que tienen las personas infectadas que participan también en el daño que tiene el pulmón de las personas infectadas. Entonces vamos a ver si con esta combinación se puede mejorar y prevenir que las personas progresen al estado grave de la enfermedad”.