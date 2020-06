Pollitos en fuga tendrÃ¡ segunda parte, a 20 aÃ±os de su estreno

Netflix confirmó que producirá y emitirá la secuela de "Pollitos en fuga", justo cuando se cumplen 20 años desde el estreno de la película animada original que mantiene el récord de la cinta en "stop-motion" más taquillera de la historia.

Estrenado el 23 de junio del año 2000, el filme recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla, batió récords para una película de animación rodada "fotograma a fotograma" -stop-motion- y fue candidata al Globo de Oro a la mejor comedia, difundió informador.mx.

"¡Exactamente 20 años después del lanzamiento de la cinta original podemos confirmar que habrá una secuela de 'Pollitos en Fuga' en Netflix! Producida por Aardman Animations. Se espera que la producción comience el próximo año", escribió Netflix en sus redes sociales y detalló en un comunicado posterior.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.