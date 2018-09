Pondrán mano dura con los "viene viene" hostigadores

Juan Manuel Ochoa Álvarez, Oficial Mayor del Ayuntamiento, llama a denunciar el acecho de personas que se encargan de cuidar y limpiar vehículos

Fernanda González

El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Juan Manuel Ochoa Álvarez, hizo un llamado a los mazatlecos para denunciar hostigamiento por parte de los famosos "Viene viene", personas que se encargan de cuidar y limpiar los vehículos.

Esto, debido a que en el primer cuadro de la ciudad se han presentado casos en donde los llamado "viene viene" exigen ser remunerados a cambio de un cajón de estacionamiento.

"Ya hemos tenido quejas de ellos, ya hemos hablado con ellos, con todos los que operan aquí en el primer cuadro de la ciudad, que no pueden hostigar a la gente, ni pueden obligarlos a que le den una cooperación", dijo.

Ochoa Álvarez dijo que el ciudadano no está obligado a remunerar el servicio de un viene viene.

"Ellos están trabajando ahí en base a la cooperación voluntaria de la gente y cualquier irregularidad que se nos denuncie, vamos a tomar cartas en el asunto", manifestó.

Asimismo pidió no hacer caso del hostigamiento, pues es espacio público.

"Que la gente no caiga en este tipo de hostigamientos, ni de insinuaciones, ni de cooperaciones forzadas, si el ciudadano considera que debe hacer alguna aportación voluntaria a un 'viene viene' que lo haga; si no, tiene toda la libertad de no hacerlo", dijo.

Además informó que ningún viene viene trabaja para el Municipio, pero no se les ha desplazado porque es un trabajo para subsistir.