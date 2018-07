Pone sobre la mesa Quirino a AMLO formalizar a trabajadores del sector salud - Noroeste

REUNIÓN

Pone sobre la mesa Quirino a AMLO formalizar a trabajadores del sector salud

En reiteradas ocasiones, trabajadores del sector salud en Sinaloa han exigido a las autoridades estatales y federales se formalice a más de mil 200 trabajadores

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevó a cabo ayer con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, Quirino Ordaz Coppel puso sobre la mesa la situación de mil 200 trabajadores del sector salud que buscan ser basificados desde hace años.

"En la oportunidad breve que tuvimos de platicar con el presidente electo no dejé de aprovechar, precisamente, para tratarle el tema de los trabajadores que no están formalizados, que no tienen prestaciones sociales", compartió.

