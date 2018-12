Ponen mal ejemplo quienes deberían impartir justicia, dice AMLO sobre ministros de la SCJN

El Presidente de la República critica la admisión de la acción de inconstitucionalidad de la SCJN para suspender la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos

Noroeste / Redacción

08/12/2018 | 10:20 AM

MÉXICO.- Aunque se dijo respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador criticó este sábado la admisión de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, misma que señala que nadie va a ganar más que el presidente de la República.

De gira por Chiapas, donde asistirá a la toma de protesta del nuevo gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, el político tabasqueño aseguró que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo Federal se apegarán al mandato constitucional de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, según información publicada por los diarios Reforma y El Universal.

El mandatario nacional consideró que los ministros de la SCJN “se equivocaron”, y que “ponen un mal ejemplo quienes deberían impartir justicia”. Afirmó que los funcionarios que cobran “exorbitantes” sueldos hasta 600 mil pesos mensuales, en un país pobre, son deshonestos.

“En el caso de Poder Judicial, si ellos mismos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales, pues están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia”, sostuvo el presidente.

“No es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales. Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad. Esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible, ni son partidarios de verdad de la justicia”, abundó López Obrador

“Yo creo que [los ministros] se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez [...] Deberían de quitar el retrato del presidente [Benito] Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, ¿entonces para qué tienen a Juárez ahí?”, señaló el mandatario nacional.

“Yo creo que la gente va a exigir que no haya sueldos exagerados, que no haya abusos. Vamos a esperar, porque apenas están resolviendo este asunto. Ya son mayores de edad [los ministros] y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es respeto legal y otra cosa es que me quede callado”, dijo López Obrador.

Ayer viernes por la noche, Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, advirtió que a pesar de la admisión de la acción de inconstitucionalidad de la SCJN para suspender la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, nadie va a ganar más que el presidente de la República.

El coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, señaló que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se harán los ajustes a los salarios para que nadie gane más que el titular del Poder Ejecutivo, tal “como lo ordena la Constitución”.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles para Grupo Fórmula, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, aclaró que los sueldos de todos los funcionarios serán recortados, excepto los que se ampararon y pertenecen al Poder Judicial de la Federación.

“No se pueden suspender salarios en cuanto al Poder Judicial, pero para el resto sí, nadie puede ganar por encima de lo que dice la Constitución, el problema es que se ignoró durante mas de 9 años, lo vamos a respetar”, abundó Delgado Carrillo, quien abundó que “Aunque se resistan, habrá austeridad republicana”.

“A pesar de la suspensión de la @SCJN de la Ley Federal de Remuneraciones, en el decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que @lopezobrador_ como lo ordena la Constitución. Aunque se resistan, habrá #AusteridadRepublicana”, publicó antes en su cuenta de la red social Twitter.

“Nunca se ha querido aplicar la Ley de Remuneraciones para expedir el Presupuesto de 2019, sino el artículo 127 de la Constitución […] La abusiva e ilegal suspensión de dicha ley por parte de la SCJN no afecta en nada el proceso de aprobación de las remuneraciones presupuestales”, tuiteó, por su parte, el diputado federal de Morena, Pablo Gómez Álvarez.

Asimismo, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, comentó a través de su cuenta de la red social Twitter, que la Ley Federal de Remuneraciones fue redactada y cabildeada por los propios ministros de la Suprema Corte.

“Confirmado: la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones (que establece que ningún servidor público gane más que el #PresidenteDeMéxico) fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la @SCJN. Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?”, escribió el ex gobernador de Zacatecas.

Este mismo día, por la mañana, el presidente López Obrador insistió en que no es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y que “se diga que es el encargado de impartir justicia, se me hace una contradicción, eso no puede seguir pasando en el país. Pero yo voy a respetar la decisión de los jueces”, dijo.

Durante su conferencia matutina, el mandatario nacional aseguró que esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la acción de inconstitucionalidad, que dijo desconocer.

“No estoy enterado, ¿la acción de inconstitucionalidad la presentaron senadores del PRI [Partido Revolucionario Institucional]?, pues sí, se quieren seguir rayando. No, están en su derecho y que la instancia correspondiente resuelva”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Hay que esperar el resultado legal”, aseguró el mandatario, quien explicó que para la integración del presupuesto de Egresos de la Federación 2019 recibirán las propuestas del Poder Legislativo, Judicial y de órganos autónomos.

“Por ley tenemos que enviar así el presupuesto a la Cámara de Diputados, no podemos reducir ni modificar el del Poder Judicial, Legislativo ni de los organismos autónomos, eso es facultad de la Cámara de Diputados. Presentaremos el presupuesto del Poder Judicial como lo envían y será la Cámara quien decida”, abundó.

Sin embargo, López Obrador dijo que para el Poder Ejecutivo aplicará lo que indica la Constitución: que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, es decir, entre 108 mil y 110 mil pesos mensuales, que él mismo se auto asignó como salario.

“Esa es la inconformidad que existe porque hay muchos funcionarios de arriba del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo que estaban hasta cuatro veces arriba de este tope. No sólo del sueldo, además había compensaciones, bonos, prebendas, que en conjunto llegaban a significar hasta 600 mil pesos”, indicó el político tabasqueño.

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ADMITIDA POR LA SUPREMA CORTE

Ayer viernes, la SCJN ordenó suspender la aplicación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones, misma que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, y que, en consecuencia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión elabore el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, como lo hizo cuando aprobó el del 2018.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió la acción de inconstitucionalidad tramitada por una minoría en el Senado de la República y afirmó que la medida de suspensión no impide a los diputados federales incrementar o reducir los sueldos como así lo consideren, al contrario de lo que había planteado el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tan pronto como asumió la mayoría en San Lázaro en septiembre pasado.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indicó el ministro.

Sin embargo, la suspensión admitida por Pérez Dayán no impide expresamente reducir salarios, y el ministro de la Primera Sala de la SCJN rechazó la petición de los senadores opositores de dejar vigentes las percepciones que se han pagado durante el 2018, pero sí obliga a que los sueldos sean fijados únicamente con base en reglas previstas en la Constitución.

“Procede conceder la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes y todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la ley reclamada”, ordenó Pérez Dayán.

El ministro agregó que los salarios tendrán que ser fijados con base exclusivamente en lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que fijó el sueldo del presidente como tope.

De esta forma, los diputados federales estarían impedidos constitucionalmente para bajar salarios de los propios ministros, los jueces y magistrados federales y locales, los consejeros de la Judicatura, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyas percepciones están protegidos por la Carta Magna.

Con la admisión de la acción de inconstitucionalidad, los legisladores deberán fijar el salario que recibe el Presidente de la República tomando como base las responsabilidades del cargo. “Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, dice el artículo 127 de la Carta Magna.

De esta forma, la Cámara de Diputados tendrá que justificar, fundar y motivar cualquier decisión, ya sea para aumentar o reducir los salarios, en función de si el monto respectivo es proporcional a las responsabilidades del cargo y, en particular, a las del presidente de la República.

Pérez Dayán considero que, en este caso, puede haber afectaciones irreparables a derechos humanos, ya que si dentro de unos meses la Suprema Corte invalida la Ley Federal de Remuneraciones, dicha sentencia no tendría efectos retroactivos y no se podría reembolsar a los funcionarios lo que dejaron de percibir.

Tanto el Congreso de la Unión, como el Poder Ejecutivo Federal pueden impugnar la suspensión admitida por Pérez Dayán, mediante una reclamación que resolvería una de las Salas o el Pleno de la SCJN hasta 2019, cuando estará vigente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en otra demanda de inconstitucionalidad, como los senadores de oposición, alegan que la ley permite la arbitrariedad, pues no fija parámetros objetivos para determinar el sueldo del Presidente, lo que afecta la autonomía de Poderes y órganos autónomos.