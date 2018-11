Ponen redes sociales en riesgo a adultos y mÃ¡s a niÃ±os

VULNERABILIDADES EN LAS REDES

Ponen redes sociales en riesgo a adultos y más a niños

El coordinador académico dio una conferencia de prensa donde dicha Asociación firmó ayer por la mañana un convenio de la colaboración que ya tiene con el Instituto Pedagógico Hispanoamericano, Asociación Civil, en las instalaciones de dicho plantel.

Belizario Reyes

Actualmente se está haciendo uso de las redes sociales que si ponen en riesgo a adultos imagínense qué pasará con los menores de edad, por lo que hace falta ser más reflexivos y críticos con las actitudes, manifestó el coordinador académico de la Asociación por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Vladimir Peña.

"La problemática de las inseguridades o de las vulnerabilidades que tenemos hoy en día no sólo debemos de achacarla en este caso a la guerra que tenemos contra el narcotráfico y el crimen organizado, no, hay un elemento simplemente que no tiene nada qué ver con una guerra, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico", agregó Peña.

"Hoy las redes sociales cuyo uso lo dan los seres humanos finalmente estamos haciendo un uso que pone en riesgo, si pone en riesgo a personas adultas imagínense qué pasa con las y los menores de edad, entonces qué nos está haciendo falta, ser más reflexivos, ser más críticos en cuanto a nuestras propias actitudes, porque ésto es una palabra mucho más de personas adultas, decimos es que los niños, las niñas, los jóvenes están adictos a la tecnología, entonces uno voltea a ver y dice bueno y tú, tú también estás igual".

Reiteró que falta mucho esa reflexión para poner y separar, pues solamente el trabajo sistemático puede dar resultados, porque no es nada más acudir y dar una conferencia e irse.

Por su parte la directora de dicha Asociación, Yare Elizabeth Pérez Guerrero, precisó que Por la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene una plataforma informática educativa que se llama Ni Princesas ni Superhéroes, que está en alianza con la Red Ilce, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional con sede en México, donde se trabaja durante dos ciclos escolares temáticas de género como derechos humanos, violencia hacia las mujeres y la trata de personas.

"Entonces este Instituto desde el 2015 que pusimos en marcha esta plataforma ha estado trabajando con ella, entonces no es nada más realizar acciones in situ, sino que vienen trabajando de manera permanente a lo largo del ciclo escolar de manera virtual", continuó Pérez Guerrero.

Vladimir Peña añadió que se trata de una plataforma a nivel mundial, orgullosamente mexicana y no hay ninguna otra experiencia en el mundo que esté trabajando con escuelas, y en el caso de la Asociación por la Igualdad entre Mujeres y Hombres trabaja diariamente con 50 mil estudiantes de todo el país y cerca de 1 mil 200 escuelas.

Añadió que se acaba de vivir el taller Aprendiendo a Vivir con niñas y niños de 6 hasta 10 años, con lo que se viene a prevenir trata de personas, abuso sexual y desaparición, sin embargo, para nada se les provocó a los asistentes un mínimo de miedo ni nada por el estilo, sino que es una cuestión metodológica, ya que la forma en que está desarrollado se tiene que darle las herramientas y las habilidades para que empiecen a desarrollar el autocuidado, empoderarse de un sentido que se tiene como ser humano, que es la supervivencia.

"Y que desafortunadamente en las costumbres heredadas de familia cuántas veces no hemos escuchado que una niña o un niño no quiere saludar por alguna razón o no, (le dicen) corre y darle el abrazo, dale el beso, déjate abrazar, no seas huraño, ...no, no, espérenme, le están quitando sus herramientas de autodefensa, es todo lo contrario lo que tenemos que hacer, entonces sí es un cambio sociocultural, es un cambio de forma de pensar, ¿llegamos tarde como sociedad?, yo les diría tal vez, sin embargo, nos vamos a tardar más si seguimos postergándolo", recalcó.

A pregunta expresa manifestó que el trabajo de dicha Asociación es desde la esfera socioemocional.

Vladimir Peña precisó que la trata de personas es un fenómeno que resume una serie de delitos.

"Desde la desaparición de una persona, el no localizar a esa persona, el ser posiblemente explotado sexual o laboralmente, o ponerlo en el caso de los chicos que por una cuestión de género los están incorporando en el crimen organizado, en la primera línea de fuego, y que esa es la gran noticia, el nivel en que aumentaron las desapariciones de menores de edad durante los últimos dos años, y no hablo de Sinaloa, hablo a nivel nacional, desapariciones, trata de personas, homicidios dolosos contra menores de edad que se habla muy poco de ello", reiteró.

"Entonces si tú desde este momento, desde estas edades los estás empoderando a que se tienen que autocuidar sin que eso signifique que como sociedad dejemos de velar por el bien superior de la infancia, para nada, pero sí darles estos tips, hoy ¿cuál es el principal problema a nivel de adolescentes?, redes sociales o el embarazo en adolescentes son los líderes, ¿vas a esperar a que sea adolescente para prevenirlo', no, vas a poner los cimientos justamente con las edades más pequeñas para que entonces cuando vayan creciendo ya crezcan en un autocuidado".

Subrayó que ahorita es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que se revierta este mal uso que se hace de redes sociales, entre otros, de hacer público lo que es privado de la vida de las personas.

La metodología de la citada Asociación es sí con la educación socioemocional, pero todo es bajo la antropología social, lo que hace fundamentalmente es analizar a la sociedad y de ahí derivar una serie de estrategias que permitan tener alto impacto como lo ha tenido, dio a conocer.

Vladimir Peña

Coordinador académico de la Asociación por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres

FOTO:

Foto: Noroeste / Rafael Villalba