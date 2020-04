Ponen ritmo y sentimiento al coronavirus

En redes sociales se escuchan varios temas musicales que hablan de la pandemia, en su mayoría de manera graciosa

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ El ingenio y creatividad de los mexicanos sale a relucir una vez más y es que en medio de la cuarentena por el Covid-19 ya circulan varios corridos, cumbias y canciones que hablan de esta pandemia y circulan por redes sociales.

Uno de los primeros en circular fue El Corrido de Mazatlán, al que le cambiaron la letra con el tema de coronavirus.

“Hoy que el destino nos trajo esta pandemia, está en nosotros poderla controlar, es necesario quedarse en sus casas para que el Covid no nos pueda infectar”, dice parte de la canción.

Por otro lado, Marco Flores y Banda Jerez estrenaron el tema El coronavirus en su canal de Youtube, el 20 de marzo, y ya supera el millón 400 mil reproducciones, una cumbia que también habla de la pandemia.

Y el que no se podía quedar atrás es Roberto Júnior, que siempre aprovecha el contexto para hacer una canción, en esta ocasión se trata del tema Corona Virus, que está disponible en su canal de YouTube Ay pa toro, que ya rebasa las 80 mil reproducciones.

Los Tres Tristes Tigres le cantan al virus

El trío de artistas que se caracterizan por el humor que imprimen en sus composiciones no se quedó atrás en esta ocasión.

"El pin... coronavirus a todos sacó de quicio. La gente anda apaniqueada, ya nadie hace caso omiso, como ya le dio a Tom Hanks, pos creen que ya valió wilson"....

"Ya no hay clases en escuelas, cancelaron los conciertos, ya cerreron Disneylandia, esto me está dando miedo, y hay quien dice que se abracen que no pa'ja, nada no hay pe..."

Pero también recurrieron a la música de La puerta negra para cantarle al momento.

"Se siente gacho estar encerrando, nomás tragando y viendo la tele, todos andamos bien destantea'os, no sé si es lunes, domingo o jueves

Ahora yo regaño a mis padres, les vale no se están cuidando, no me hacen caso hacen lo que quieren, no cabe duda se están vengando".

Alejandro Sanz también se inspira

El cantautor español se inspiró en este tiempo de cuarentena para lanzar el tema romántico El mundo fuera, a través de sus redes sociales.

"Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera. Puede que parezca una noche más pero yo sé que así esparzo amor y mañana cuando salga el sol lo querremos aún más y al fin te podré abrazar, como lo hacíamos antes. Yo me siento solo, por sólo un instante, pero sé que cuando pase todo esto tú y yo volveremos a ser como éramos antes, y cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me llevarán fuera de este caso, me acercarán hasta donde tú estés y te abrazaré como nunca te abracé" ...

Y la lista de artistas que quieren compartir alegría en estos momentos de quedarse en casa seguro que seguirá aumentando.