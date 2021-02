'Póngase del lado de la víctima, no defienda a un violador', pide a AMLO víctima de Felix Salgado

La abogada Patricia Olamendi reprochó la ausencia de los comisionados de la CNHJ y señaló que durante la comparecencia se pretendió intimidar y revictimizar a Basilia 'N'

Animal Político

Basilia “N”, quien acusó de violación sexual al candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, señaló que las instancias de justicia del partido han simulado revisar su denuncia y han encubierto al aspirante.

La militante morenista compareció hoy ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), pero señaló que no estuvo presente ningún integrante de dicho órgano jurisdiccional, sino que fueron enviados trabajadores administrativos que tomaron su declaración como si se tratara de un trámite más.

En la reunión a puerta cerrada, que duró alrededor de cuatro horas, participaron la víctima y sus representantes legales, así como cuatro abogados de Salgado Macedonio en tanto que parte acusada.

“Vine a rendir mi testimonio para que no se siga diciendo que esto es guerra sucia y que es parte de la contienda, que vean que no es mentira, que estoy aquí, y que voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche, y que entiendan que esto no es algo para tratar de que no llegue a ser Gobernador. Aquí hay un violador y como tal se tiene que tratar, un violador es un violador, sea como sea”, afirmó la denunciante.

Tras su comparecencia, y acompañada de sus defensoras Patricia Olamendi y Ana Suárez, Basilia “N.” dio una entrevista a la prensa en la que dijo que su vida correría peligro si Salgado sale impune y llega a tener el poder de un gobernador.

“Yo creo que no están trabajando en el caso (la CNHJ), yo creo que es una simulación, pienso que a mí no me están viendo como víctima, no estoy viendo que me hagan caso, a mí no me están haciendo caso para nada”, comentó.

Incluso, la mujer valoró la necesidad de pedir asilo político en otro país para proteger su vida.

“Yo tengo mucho miedo de que este señor sea gobernador, porque ¿qué puedo esperar yo? ¿Que vayan a mi casa? ¿Cómo voy a vivir así, si ha hecho cosas así sin ser Gobernador? Ahora que lo sea, no puedo quedarme a vivir aquí, entonces yo quisiera que todo esto se aclarara y se arreglara y no tuviera yo que pedir asilo político, porque, si no llega a haber ninguna respuesta buena del Presidente —porque él es el que tiene la última palabra—, tendría yo que pedir asilo a cualquier país que me quiera apoyar para que yo salga del país, porque si él llega a ser gobernador, yo voy a quedar a merced de él, de que vayan y me saquen de mi casa y al rato nadie sepa de mí; dirán ustedes: ‘Pues ella está escondida’, ¿pero cómo van a saber que no estoy desaparecida? Por las que ya no están, estoy aquí alzando la voz y que no me van a callar, a menos que me maten, mientras no”, sostuvo.

La denunciante pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir para que el partido actúe en contra del candidato, en lugar de defenderlo desde la tribuna de Palacio Nacional.

“Le diría (al Presidente) que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima, no puede él defender a un violador, porque desde que pasó todo esto me ha jodido la vida, creo que por eso estoy aquí, ustedes pueden ver que esto no se cura con nada; yo creo que los 100 años que viva y que tenga conciencia, voy a decirle lo mismo; espero que él haga conciencia y que pueda determinar lo que pueda pasar con este señor”, demandó.

La abogada Patricia Olamendi reprochó la ausencia de los comisionados de la CNHJ y señaló que durante la comparecencia se pretendió intimidar y revictimizar a Basilia “N”.

“Hubo un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos, no se consideró su condición de víctima (…) Se intentó revictimizarla en varias ocasiones, se intentó que recibiera preguntas bastante fuertes de los abogados (de Salgado)”, comentó.

“Hay que dejar algo muy claro: en realidad todo este procedimiento es una simulación, porque el que no haya estado ningún comisionado, el que se busque alargar, revictimizar a la víctima, forma parte de este clima de hostilidad”.

Olamendi dijo que se han solicitado medidas de protección para Basilia “N.”, y advirtió que denunciarán ante el INE y el Tribunal Electoral el trato que ha recibido la víctima.

Dijo que es una mala señal que el partido haya permitido la formalización del registro de Salgado como precandidato en Guerrero aun cuando la investigación interna aún no concluye.

“Es evidente el apoyo y la protección desde muy, muy arriba para esta candidatura”, refirió.

Salgado fue convocado mañana a comparecer a la CNHJ alrededor del mediodía.