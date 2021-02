Por bloquear acceso de API Topolobampo, acusan a tres de sabotaje

Un centenar de ciudadanos acudió en apoyo a los tres jóvenes y se plantaron frente a las instalaciones de la FGR, sobre el bulevar Rosendo G. Castro, portando pancartas con leyendas como 'no a la represión, sí a la libertad', 'Topolobampo es de los pescadores', '¡ya basta!, no más abusos' y 'no son tres, somos todos'.

Carlos Bojórquez

22/02/2021 | 7:09 PM

AHOME._ Luego de que ciudadanos bloquearan hace unos días el acceso a la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, tres jóvenes fueron acusados de sabotaje ante la Fiscalía General de la República. Joel Ulises Pinzón Vázquez, y los hermanos Julio y Diego Ramírez Rivera, acudieron este lunes a la subsede de la FGR en Los Mochis para comparecer. "Nos están señalando como imputados del delito de sabotaje... La denuncia es contra nosotros tres pero el movimiento es de todos, la gente es la que está inconforme", comentó Pinzón Vázquez. Un centenar de ciudadanos acudió en apoyo a los tres jóvenes y se plantaron frente a las instalaciones de la FGR, sobre el bulevar Rosendo G. Castro, portando pancartas con leyendas como 'no a la represión, sí a la libertad', 'Topolobampo es de los pescadores', '¡ya basta!, no más abusos' y 'no son tres, somos todos'. El 18 de febrero, ciudadanos y pescadores bloquearon el acceso a la API luego de que descubrieran a su personal rompiendo el pavimento de una calle aledaña para construir una cerca que cerrara el paso al muelle pesquero, que se construyó hace alrededor de 40 años con aportación de los pescadores y donde ahorita están atracados unos 70 barcos de la flota camaronera. Pero también se quejaron de lo que consideran abusos por parte del personal de la API, como restringir el acceso a personas que viven al interior del polígono concesionado o a personas enfermas o heridas que intentan entrar al Hospital Naval. El bloqueo obstruyó la carga y descarga de productos en el recinto portuario y retrasó el abordaje del ferry; fue levantado hasta que la API se comprometiera a atender las principales demandas y desistir de cerrar el acceso al muelle pesquero, además de recibir un pliego petitorio que sería negociado en una reunión programada para el 5 de marzo. Aunque parecía que la manifestación pacífica había tenido un resultado positivo y que el conflicto se encaminaba a una buena negociación, se ensombreció con la denuncia interpuesta por el director de la API, el Vicealmirante Marco Antonio Ibarra Olaje. Como los tres jóvenes denunciados forman parte del movimiento 'Aquí no', que se opone a la construcción de la planta de amoniaco, consideraron que Grupo ProMan y su subsidiaria GPO podrían haber ejercido presión para que se les denunciara. "Quieren callar una, dos, tres voces; pero están despertando a un pueblo entero", expresó uno de ellos.

