Por burocracia de la Sener aÃºn no se compra el alumbrado pÃºblico que se necesita en CuliacÃ¡n: Alcalde

Por burocracia de la Sener aún no se compra el alumbrado público que se necesita en Culiacán: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro indicó que de los $200 millones, la Sener sólo le quiere dar 50 millones de pesos a Culiacán; además, aún no sueltan el recurso

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Por pura burocracia de la Secretaría de Energía, Culiacán sigue con deficiencias en el alumbrado público, dado que aún no destraban el recurso de 200 millones que soltó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía para la compra de 28 mil luminarias en la capital del Estado.

Jesús Estrada Ferreiro indicó que de los 200 millones de pesos, la Sener sólo le quiere dar 50 millones de pesos a Culiacán; además, aún no sueltan el recurso, dado que la secretaría tiene que soltar 20 millones de pesos, y sólo quiere desprenderse de cinco.

"Va muy lento, es que el dinero llegó, 200 millones, de los 200 millones, nos quieren dar 50, que no nos alcanzan para nada, pero sí nos sirven; el problema ya lo detecté, y es que de esos 200 millones, la Sener tiene que aportar 20 millones, y no quieren soltar 20, quieren soltar nada más cinco", explicó.

"Ayer le mandé un correo al señor presidente diciéndole que me apoye, y que si el problema son los 20 millones, de la Sener que no quiere aportar, que aunque sea indebido estamos dispuestos a retornarlos para que se queden con ellos, aunque es indebido, pero estamos demostrando que no hay intransigencia", agregó.

Jesús Estrada Ferreiro sostuvo que mediante el Fide se comprarán 28 mil lámparas; sin embargo, el Municipio comprará otras 30 mil, serían 58 mil luminarias que vendrían a solucionar el problema de alumbrado público en Culiacán.

Las lámparas serían compradas a una empresa China, misma que llena las demandas que exige la ONU y organismos nacionales en materia de energía y sustentabilidad.

"En eso estamos, no ha salido porque estamos concluyendo los estudios para la factibilidad financiera, para luego ir a China a cerciorarnos que existe la empresa que nos quiere vender esto, ya invité a un Diputado o Diputada, lo que quieran mandar, y a una Regidora para que vaya con nosotros", compartió.

"No cualquier empresa tiene los requisitos que cumpla con la modernidad, nosotros no podemos escoger la empresa que nos guste, sino aquella que reúna un requisito de la normatividad federal e internacional, porque aquí hay mucha gente que nos quiere vender lámparas", agregó.