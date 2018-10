Por cambio de sexenio, apoyos a modernizaciÃ³n de embarcaciones menores cierran con anticipaciÃ³n

Por cambio de sexenio, apoyos a modernización de embarcaciones menores cierran con anticipación

El presupuesto de modernización de embarcaciones menores 2018 se ejerció en los estados que aportaron en tiempo y forma los recursos que les correspondía, advierte Conapesca

Noroeste / Redacción

16/10/2018 | 11:30 AM

MAZATLÁN._ La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dio a conocer que por el cambio de administración sexenal, el ejercicio presupuestal cierra con anticipación, por lo que apoyos como el de modernización de embarcaciones menores , que sólo se ejerció en aquellas entidades "que cumplieron en tiempo y forma con su aportación de recursos".

Así lo dio a conocer la dependencia federal en un comunicado, en el que agrega que así se hizo saber a partir del mes de julio a todos los Gobiernos Estatales que manifestaron su interés en participar con la concurrencia de recursos en el incentivo de modernización de embarcaciones menores con la finalidad de disminuir la aportación de los productores.

El director general de Organización y Fomento de CONAPESCA, Jorge Luis Reyes Moreno, recordó que el 3 de julio del 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario del 2018, donde se estipulaba que la fecha límite para formalizar y comprometer los recursos correspondientes a incentivos sería el 11 de agosto del presente año.

"En aquellas entidades de la República en las que no se cumplió con los finiquitos del ejercicio 2017 y no se radicaron antes del 11 de agosto del 2018 los recursos que aportan los gobiernos locales y que se ejercen en concurrencia, no fue posible llevar a cabo el programa de modernización de embarcaciones menores", añade la información.

En ese sentido, explicó el comunicado, los recursos financieros autorizados para el ejercicio fiscal 2018 ya fueron erogados, como se ha informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Sagarpa.

Van 702.6 mdp para modernizar flota menor de 2013 a 2017

La dependencia federal informó previamente que entre 2013 y 2017 se han invertido 702.6 millones de pesos para modernizar 17 mil 920 embarcaciones menores en todo el país, así como para adquirir 22 mil 577 equipos de conservación y pesca, en beneficio de seis mil 173 unidades económicas pesqueras.

En 2018, se autorizó un presupuesto de 124.7 millones de pesos para dos mil equipos, que incluye la sustitución de motores y embarcaciones menores, y la compra de equipos de localización y conservación de producto a bordo, en beneficio de 650 unidades económicas pesqueras.