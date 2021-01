Por congruencia, ante alianza con el PRI, renuncian al PAN, dice Juan de Anda

Alrededor de 10 militantes de Guasave de Acción Nacional presentaron su renuncia, pero representan a un grupo mucho mayor, afirman

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Por no estar de acuerdo con la alianza que se firmó con el PRI, un grupo de militantes panistas de Guasave se sumaron a la renuncia masiva que alrededor de 150 personas presentaron este día ante el Comité Directivo Estatal del PAN.

El grupo de guasavenses lo encabezó el ex Diputado federal y ex candidato a la Alcaldía Juan Luis de Anda Mata, entre los que se incluyeron el ex secretario general del Comité Directivo Municipal, Manuel Izaguirre Islas; la ex Regidora María Cristina Agramón; Mario Cárdenas, Gildardo Cruz Toledo y Santos García Hernández, quien era secretario de vinculación del Comité Directivo Municipal del PAN.

“No estamos de acuerdo en cómo se dio la situación política en el estado, porque nosotros siempre habíamos sido antagónicos (del PRI) y ahora resulta que andamos de manita sudada, pues no, no compartimos eso”, señaló De Anda Mata.

“Yo se lo dije al presidente del Comité Directivo Estatal mucho antes, si se daba esto yo no estaba de acuerdo, entonces hay que ser congruentes con lo que uno ha hecho en la vida”.

Apenas la semana pasada, De Anda Mata rindió protesta como integrante del Comité de Defensa de la 4T en Guasave ante el precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Aclaró que esa es una definición muy personal y que cada uno de sus compañeros de Guasave que renunciaron al PAN tienen la libertad de apoyar el proyecto político de su preferencia.

“Yo ni a mis hijos les impongo, porque no estamos en esos tiempos. Ellos decidirán, en su momento, a cuál candidato quieren apoyar, además yo en lo personal no me voy a afiliar a Morena, no vengo a desplazar a morenistas que han hecho su trabajo, su lucha, ni buscar candidaturas tampoco, no está en mi agenda eso”, manifestó.

Manuel Izaguirre Islas, quien meses atrás había renunciado a la secretaría general del PAN en Guasave por desacuerdos con la dirigencia que encabeza Marisol Montoya Solano, subrayó que detrás de este grupo pequeño de panistas que acudieron a presentar su renuncia hay al menos otros 60 militantes que se van a desprender de Acción Nacional en este municipio.