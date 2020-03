Por Covid-19, actriz de La Casa de Papel deja la actuaciÃ³n y se convierte en enfermera

Por Covid-19, actriz de La Casa de Papel deja la actuación y se convierte en enfermera

Antes de dedicarse a la carrera dentro de la actuación, Clara Alvarado habría estudiado enfermería

Noroeste / Redacción

31/03/2020 | 12:13 AM

Como muchos saben, España es uno de los países que actualmente se encuentra muy golpeado a causa del coronavirus Covid-19, al convertirse en el tercer país con mayor cantidad de infectados.

Es ante dicha situación que la actriz Clara Alvarado, quien interpretó el papel de “Ariadna Casales” en la serie de Netflix, La Casa de Papel, informó que dejará la actuación para incorporarse como enfermera voluntaria para combatir esta terrible enfermedad.

“Papi, esto va por ti! Tú te jubilas y yo me incorporo. Siempre has sido y serás mi mejor ejemplo como enfermero”, escribió en su cuenta Instagram Alvarado, quien antes de dedicarse a esta carrera, había estudiado enfermería.

Aunque ser actriz era su sueño más anhelado y su prioridad, Carla comprendió que en estos momentos el personal médico de España requiere voluntarios que se sumen en la atención de pacientes con Covid-19.

“Llevamos el cuello al aire, no hay gorros, tenemos una mascarilla al día y las gafas las limpiamos nosotros mismos para reutilizarlas. No hay un sistema que ofrezca garantías. Hacemos el protocolo de manera rigurosa, pero no terminas de estar tranquila porque siempre existe la posibilidad de contagio”, relató la actriz.