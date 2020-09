Por Covid-19, Amazon cancela serie sobre Hernán Cortés protagonizada por Javier Bardem y Tenoch Huerta

La pandemia y las restricciones actuales son las principales razones por las que la plataforma de streaming tomó la decisión de suspender el rodaje de los cuatro episodios de ‘Cortés y Moctezuma’

Noroeste / Redacción

La pandemia de coronavirus sigue arruinando los planes de la industria del entretenimiento. Este viernes, Amazon Prime Video anunció que, debido al Covid-19 decidió cancelar sus planes para la serie sobre “Hernán Cortés y Moctezuma”, un ambicioso proyecto que iban a protagonizar Javier Bardem y Tenoch Huerta y en el que figuraban como productores ejecutivos Diego Luna y Gael García Bernal.

"Debido a las limitaciones creadas por la pandemia del Covid-19, Amazon Studios y Amblin Partners no serán capaces de continuar con la producción de nuestra serie", comentó la casa productora. "En el momento actual, desafortunadamente, no hay manera de volver a montar esta producción en el futuro cercano para alcanzar la escala y el alcance que esta serie merece. No sentimos nada más que admiración y respeto por Javier Bardem, Tenoch Huerta, Yoshira Escárrega, Gael García Bernal, Diego Luna, Steve Zaillian, y todo el reparto y equipo de esta serie con el que esperamos trabajar de nuevo en el futuro".

La producción audiovisual había despertado una gran expectación tanto por la historia que iba a relatar como por la enorme cantidad de talento latino que había delante y detrás de las cámaras, difundió vanguardia.com.

Diego Luna y Gael García Bernal iban a ser dos de los cerebros detrás de esta serie que se dio a conocer el año pasado cuando se cumplían cinco siglos de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas.

Además, Javier Bardem, quien ganó el Óscar al Mejor Actor de Reparto por "No Country for Old Men" (2007), iba a dar vida al conquistador español, mientras que Huerta, al que se la ha podido ver en "Narcos: México" o "Güeros" (2014), fue el escogido para interpretar al legendario emperador azteca Moctezuma.