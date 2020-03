Por Covid-19 BÃ¡rbara Coppel vive cuarentena en EspaÃ±a

Por Covid-19 Bárbara Coppel vive cuarentena en España

La mazatleca compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos y fotografías, donde muestra cómo están viviendo estos días de encierro total

Fernando Espinoza

Bárbara Coppel se encuentra en cuarentena con su familia y amigos en España, la mazatleca compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos y fotografías, donde muestra cómo están viviendo estos días de encierro total, junto a un mensaje reflexivo.

La empresaria sinaloense tuvo que festejar también el cumpleaños número dos de su hijo, Bastien, durante la cuarentena, hace dos semanas, del que compartió una foto con la frase “La vida sigue y festejamos dos años hermosos de Bastien”.

Según la publicación de Coppel, ella y sus hijos se encuentran en Sevilla, España, ciudad que también fue puesta en cuarentena total por el virus de Covid-19, lejos de su ciudad de origen, Mazatlán, la ex modelo escribió un mensaje sobre lo que ha vivido estos días y cerró con que al finalizar esta contingencia espera disfrutar de un sashimi, platillo típico de este puerto.

“Nunca nadie se imagina este tipo de situaciones... qué cantidad de aprendizajes y experiencias... ahora... #yaestuvono Agradezco a todas las personas con las que estamos en cuarentena #comuna cada alma será, para el resto de mi vida, una de las personas con las que pasé estos días de incertidumbre, miedo y me impacta que seguimos contentos y dándolo todo”, escribió.

“Esta situación me ha hecho reflexionar, valorar y entender muchas situaciones y personas. Las únicas experiencias que enseñan son las malas, desafortunadamente, pero esta ha sido de las mejores porque convivir con lupa no es lo mismo que convivir y he descubierto cosas en mí, en mis hijos y en mi esposo que solo reafirman lo afortunada que sé que soy. Ah, pero cuando esto acabe, que se agarren los sashimis, #día10 #encierroabsoluto @robylobeiraart a ti te dedicaré tu propio post #altar ánimo a todos! #dondeteagarrolacuarentena”.

En una segunda publicación, agradeció a la artista plástica Roberta Lobeira por un mural que realizó durante estos días en una de las paredes de su casa, se trata de un toro con una corona, acompañado de una mujer sin rostro, con un mensaje de Manolo Caro que fue pensado para ese mural.

Por su parte, la artista también subió una serie de fotografías del proceso y final de la obra, en una de ellas escribió que estaba nerviosa de hacer ese trabajo, pues no tenía todos los materiales necesarios y que desde luego no quería echar a perder una pared de la casa de Bárbara que tiene más de 2 mil años de antigüedad.

“Ya casi terminando el mural del encierro, al principio no quería hacerlo porque traje poco material y en la pared no agarra el óleo como en tela, es mucho más difícil y me daba miedo regarla en un muro de más de 2 mil años. Es especial para mí, por las circunstancias y porque es en casa de unas de las personas a las que mas quiero desde siempre. Al rato se los enseño terminado”, escribió Roberta Lobeira.

Cabe destacar que Roberta es quien se ha encargado de hacer los murales para la serie La Casa de las Flores, de Manolo Caro, que incluso han servido como arte de la misma.

La última publicación de Bárbara en México fue hace cuatro semanas en Los Cabos, después estuvo en Estados Unidos para luego llegar a su casa de Sevilla, en donde celebrarían el bautizo de Kilian, el 28 de marzo, pero debido a la pandemia pues, seguramente, cancelaron todo.